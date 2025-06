Mentana, addio a La7 dopo 15 anni? Il post sui social: "Un grande viaggio"

È giunta la fine dell’avventura di Enrico Mentana a La7? Tra voci e indiscrezioni degli esperti, ora si aggiunge un nuovo elemento: il post misterioso pubblicato dallo stesso giornalista. Un messaggio criptico, che ha immediatamente acceso il dibattito in rete, soprattutto tra coloro che lo seguono da anni: un semplice bilancio in occasione del quindicesimo anniversario da direttore del Tg La7 o parole di addio?

“Il 2 luglio saranno 15 anni da quando presi la guida del tg di La7. Un grande viaggio anche per me che avevo vissuto i primi 12 anni del Tg5 e da redattore ne avevo trascorsi 9 al Tg1. Tutti intensissimi ed esaltanti” le parole di Mentana, che ha poi aggiunto: “Tutti affrontati come fosse ‘per sempre’, senza mai pensare a un altrove, a cosa fare dopo. Ma il più grande insegnamento è un altro: devi capire tu quando è il momento di staccare, senza che siano gli altri, o il pubblico, a dirtelo”.

Il post ha raccolto migliaia di like e di commenti nel giro di pochi minuti. Per molti Mentana sembrerebbe pronto a salutare la rete di Urbano Cairo. Forse per un’offerta migliore, forse per un po’ di riposo. Per il momento il giornalista non ha rilasciato ulteriori commenti, nonostante le decine di richieste di chiarimento da parte dei suoi fedelissimi. Ricordiamo che Mentana ha rinnovato il contratto con la rete fino al 2026.

Oltre alla direzione del Tg La7, Mentana è protagonista delle celebri maratone televisivi in occasione degli Speciali per importanti appuntamenti elettorali.

Dalle politiche alle regionali,passando per le europee e per le presidenziali americane, senza dimenticare le edizioni straordinarie in occasione di attentati terroristici, manifestazioni e avvenimenti politici di particolare importanza.