La7, Fiorello insinua il dubbio su Mentana: "Vuole arrivare al Nove..."

Fiorello non si smentisce mai e, nella terzultima puntata di VivaRai2!, in onda questa mattina, mercoledì 8 maggio, non ha perso l’occasione di lanciare una frecciatina sul caso Mentana-Gruber. Insomma, nel morning show della Rai, Fiorello, Biggio e Casciari hanno dato il buongiorno a tutta l’Italia con la loro immancabile dose di ironia e sarcasmo e l’attenzione sempre rivolta all’attualità. Ospite Orietta Berti, la “popstar più grande d'Italia”, come l’ha definita Fiorello, che ha cantato con lei, interpretando Una Vespa in Due, brano dell'estate presentato in anteprima proprio a VivaRai2!.

Le parole di Rosario Fiorello

“Si sta scatenando il putiferio tra Mentana e Gruber” ha subito affermato lo showman, prima di ironizzare:“Pensate che il Papa ha chiesto il cessate il fuoco!”. E ancora, immancabile anche un riferimento alla moglie del giornalista, Francesca Fagnani: “Lui era arrabbiatissimo, è tornato a casa, la Fagnani l'ha guardato e gli ha chiesto 'ma tu che belva ti senti?’”.

Infine, come se non bastasse, una battutina che, peraltro, rincara la dose su quanto sta accadendo in queste settimane nel panorama televisivo: “Mentana vuole sforare così tanto da superare l'8 e mezzo… e arrivare al Nove!”. Il riferimento è naturalmente all’ipotesi di un cambio di casacca per Enrico Mentana – voce che circolava già da diversi mesi – in direzione del Nove che, dopo l’arrivo di Maurizio Crozza, Fabio Fazio e Amadeus, potrebbe puntare a rinforzare l’informazione. Sono diverse le indiscrezioni, infatti, che vedono protagonisti due big di La7 come Giovanni Floris e Enrico Mentana; tuttavia, il direttore del tg – legato alla rete di Cairo fino al 2024 – aveva smentito rivelando di non avere avuto contatti con i dirigenti di Discovery.

Lo scontro Gruber–Mentana

“Benvenuti alle 20.46 e non alle otto e mezza - aveva detto la conduttrice -. E neanche a Otto e mezzo. L'incontinenza è una brutta cosa”. Con queste parole Lili Gruber aveva dato il via al suo programma lunedì sera (6 maggio), sottolineando il ritardo con cui gli era stata data la linea dal tg. L’affermazione ha subito fatto storcere il naso a Mentana che, senza mezzi termini, si è rivolto anche ai vertici aziendali, per non avere preso una posizione: “Ieri sera siamo andati un po' lunghi con il telegiornale - ha detto Mentana in conclusione del tg di ieri sera, marted’ 7 maggio -, era una giornata cruciale, importantissima: la prospettiva di pace in Medioriente, la tragedia di Casteldaccia, vicino a Palermo. In più, come ogni lunedì, c'erano i nostri sondaggi e l'appuntamento con il Data Room di Milena Gabanelli. Come ogni lunedì, siamo andati un po' lunghi, me ne scuso con i telespettatori. Un po' lunghi, come era prestabilito e concordato con chi dirige questa rete”.

Poi l’affondo: “Chi ci ha seguito, Lilli Gruber, ha avuto parole molto sgradevoli e offensive nei confronti del sottoscritto, sono qui da 14 anni e non ho mai offeso nessuno. Gradirei reciprocità e che nell'azienda non ci fosse il mutismo che accompagna la vicenda da 24 ore.