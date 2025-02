"Mi sembravi quasi una ne*ra..." Donatella Rettore e quell'uscita su Loredana Errore

Ascolta ora 00:00 00:00

Donatella Rettore nella bufera. Marco Liorni non ha fatto in tempo a “dimenticare” la triste uscita di Angelo dei Ricchi e Poveri, direttamente dal palco dell’Anno che Verrà, che è già tempo di un’altra polemica. Stiamo parlando della battuta della cantante di Lamette a Ora o mai più, la trasmissione del sabato sera di Rai Uno, che non ha lasciato indifferente il pubblico in sala e a casa.

Le parole di Donatella Rettore

Tutto è accaduto nella puntata di sabato 1 febbraio, subito dopo l’esibizione che ha visto protagonista Loredana Errore, ex allieva della scuola di Amici, accompagnata da Marco Masini. Così, Donatella Rettore, chiamata a giudicare l’esibizione ha commentato: “Hai tirato fuori un vibrato eccezionale, mi sembravi quasi una ne*ra”. Un’affermazione che non è di certo passata inosservata, al padrone di casa, Marco Liorni e al pubblico in sala che ha subito reagito con un brusìo. “Mi sembravi quasi una voce black”, ha affermato il conduttore, provando a correggere il tiro.

A padre Liorni sono partite le coronarie su quella n-word #oraomaipiù pic.twitter.com/UxKl1atxef — Prossimi Congiunti (@ProssimiC) February 1, 2025

È a questo punto che la cantante ha aggiunto: “Una voce nera, bella scura, voto 9”. Parole che non hanno lasciato indifferente nemmeno la diretta interessata, Loredana Errore che ha subito chiarito: “Una voce black, ne*ra non è una bella parola”. E ancora, la replica di Donatella Rettore: “Nera, nera, una voce nera”. A distanza di qualche minuto, la cantante - subito dopo l'esibizione con Carlotta sulle note di Lamette - è tornata nuovamente sull'argomento per scusarsi, chiosando:“Prima ho messo una G in più. Io adoro le persone di tutti i colori”.

Donatella Rettore e il botta e risposta con Rita Pavone

Proprio poche settimane fa, Donatella Rettore era già stata protagonista di un battibecco con Rita Pavone. Tutto ciò subito dopo l’esibizione di Valerio Scanu, sulle note di Fortissimo, insieme alla sua coach. “Sarebbe stato meglio se a cantare ci fosse stato solo Valerio. Sentivo Rita fortissima, ma non ho sentito Scanu. Forse doveva cantare di più, le note alte sono rimaste…”, ha affermato Donatella Rettore, chiamata a giudicare l’esibizione di Valerio Scanu e Rita Pavone.

“Accipicchia, se tu non parli delle note alte che lui ha fatto mettiti un Amplifon”, ha replicato la cantante torinese, prima di aggiungere: “Ha preso delle note altissime, infatti sono dovuta andare giù”. Immediato l’intervento di Valerio Scanu che ha provato a difendere la sua coach: “La divisione delle parti cantate erano più le mie, non abbiamo lo stesso range vocale.