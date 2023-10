“Mi sono sentita persa…”. La stoccata di Ornella Muti ad Amadeus (c’entra anche Chiara Ferragni)

“Mi sono sentita persa” . Sono queste le parole con cui Ornella Muti, all’anagrafe Francesca Romana Rivelli, descrive la sua esperienza al Festival di Sanremo, quando ricoprì il ruolo di co-conduttrice accanto al conduttore e direttore artistico, Amadeus, nella 72esima edizione della kermesse canora. La diva del cinema italiano, infatti, nel corso di una lunga intervista rilasciata all’Adnkronos ha ripercorso la sua lunga carriera artistica accanto a registi e attori di grande fama e, affrontando l’argomento Sanremo, non ha espresso un’opinione poi così positiva.

Lo “smarrimento” sul palco dell’Ariston

Certamente calcare il palco di Sanremo è uno degli obiettivi maggiormente ambiti da chi lavora nel mondo dello spettacolo e, quando si raggiunge questo traguardo, bisognerebbe poterne conservare sempre un ricordo quanto più positivo. Tuttavia, ciò non è accaduto all’attrice, e non perché abbia fatto figuracce (anzi è stata giusta e misurata accanto ad Amadeus), ma per essersi sentita persa in quell’occasione. “Mi sono sentita persa” , ha confessato la Muti all’Adnkronos. Poi, l’attrice ha proseguito facendo anche un paragone rispetto al trattamento riservato a Chiara Ferragni l’anno successivo e così ha detto: “Mi aspettavo di essere un po’ più accompagnata soprattutto quando vedo che l’anno dopo invece per Chiara Ferragni sono state fatte milioni di prove. Io sono arrivata al Festival, ho fatto un check, mi hanno detto ‘devi fare così’ e fine. L’ho trovato ingiusto. Sono stata poco seguita poco guidata e poco accompagnata” . Alla fine, nonostante tutto, Ornella si è detta comunque soddisfatta della sua esperienza: “Ma pazienza, è andata bene, sono stata pulita come lo sono sempre e il pubblico lo ha apprezzato” .

Ornella Muti e la frecciata ad Amadeus