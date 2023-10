Sanremo 2024, al via il toto nomi con i più "insospettabili" big in gara

Al via la “maratona” di Amadeus che in questi mesi sarà alle prese con l’ascolto in cuffia dei tantissimi – e segretissimi – brani degli artisti che si candidano a partecipare a Sanremo 2024. La 74esima edizione del Festival è in programma dal 6 al 10 febbraio e, nonostante non vi sia alcuna conferma né da parte degli artisti né tanto meno da parte delle case discografiche che vogliono evitare a tutti i costi eventuali fughe di notizie, iniziano a trapelare i primi rumors. Sappiamo quanto Amadeus ami svelare in prima persona qualsiasi tipo di dettaglio che riguardi la kermesse sonora, ma la curiosità è tanta.

I sorprendenti nomi dei probabili big

Stando a quanto riportato dall’Adnkronos, sono moltissimi gli artisti che hanno inviato i loro pezzi con la speranza di calcare il famigerato palco dell’Ariston; d’altronde, si sa, ormai Sanremo - capitanato da Amadeus - ha acquisito in termini di visibilità e vendite una portata ineguagliabile. Infatti, secondo i ben informati, quest’anno sembrerebbe più semplice elencare chi non ha mandato una o più proposte al direttore artistico e conduttore della kermesse. Tra i primi nomi dei big emersi, ve ne sarebbero alcuni davvero insospettabili; stiamo parlando di artisti come Biagio Antonacci, Gianna Nannini e Giuliano Sangiorgi (riguardo quest’ultimo non è ancora chiaro se soltanto come autore o se pronto alla gara insieme alla band salentina). Naturalmente, non mancano i nomi che hanno a che fare la scuola di Amici; in particolare, la rivelazione di quest’anno, Angelina Mango e Irama. E ancora: Daniele Silvestri, Max Gazzè, e Fred De Palma.

Le scadenze di Amadeus

Come ogni anno, Amadeus ha delle scadenze da rispettare che sono definite dal regolamento del Festival. Il 15 ottobre, infatti, scadono i termini per poter presentare le domande di partecipazione dei giovani, i quali dovranno proporre due brani: uno per la gara dei Giovani e un altro, nel caso in cui raggiungessero il podio, da dover presentare per Sanremo 2024. Così, dei 26 artisti che saliranno sul palco nel mese di febbraio, 3 saranno i primi classificati di Sanremo Giovani. È in questo modo che Amadeus, tra pochissimi giorni e con l’aiuto della commissione musicale, inizierà a selezionare i giovani che potranno partecipare alle audizioni live. In questa fase ne verranno scelti 8 che si uniranno ai 4 selezionati dal concorso Area Sanremo. Poi, questi 12 concorrenti si sfideranno nella finale di Sanremo Giovani, programmata (secondo quanto si apprende dall'Adnkronos) per il 20 dicembre in prima serata su Rai1.

Sarà in quel momento che Amadeus avrà già mandato l’invito ai 23 big in gara che come recita il regolamento: "Potranno essere resi noti sin dal giorno 1° dicembre 2023 attraverso comunicazione ai media" . Bisogna ancora attendere per capire se il conduttore deciderà di annunciare i nomi nelle prime settimane di dicembre, invitandoli poi a sfilare e a rivelare i nomi dei rispettivi brani in gara nella finale di Sanremo Giovani, come accadde lo scorso anno, o se sceglierà una nuova formula di presentazione.

