"Mi spaventano". Ballerina di Amici vuol lasciare: l'intervento di Maria de Filippi

Dubbi e incertezze sono il pane quotidiano di ogni giovane, anche degli alunni della scuola di Amici di Maria De Filippi. I ragazzi sono ormai giunti al termine del loro percorso, la fase finale è entrata nel vivo e tra poche settimane tutto finirà, catapultandoli nel mondo reale. Il sogno è quello di trasformare la passione per la danza e il canto in una professione, ma realisticamente non tutti ci riusciranno. E allora ecco che nella scuola, a un passo dal traguardo, iniziano a salire i primi dubbi, le prime preoccupazioni, che generano inevitabilmente ansie, come quelle che hanno assalito anche Chiara Bacci, ballerina dalle numerose fragilità.

" Vivo male le prove, mi nascono dubbi che mi spaventano perché è tutta la vita che danzo ", ha confessato la ragazza. La settimana tra un serale e un altro è interamente dedicato alle prove, intensive e sfiancanti, in modo tale da preparare al meglio l'esibizione della prima serata, che determinerà il passaggio o meno degli alunni alla puntata successiva. Ad accogliere il suo sfogo è stata Alessandra Celentano, insegnante storica della scuola, intransigente e perfezionista, che cerca di tirare fuori sempre il massimo da ogni alunno. " Ho sentito quando dicevi che hai troppe aspettative. Non devi puntare ad altro, se questa cosa ti fa star male è un lavoro che devi fare su te stessa ", ha commentato l'insegnante, che dall'alto della sua lunga esperienza può dare consigli pertinenti alla giovane ballerina. " So che sono esagerata, perciò questa cosa mi fa arrabbiare. Questo senso di insoddisfazione costante, mi fa arrabbiare ", ha risposto Chiara.

Un sentimento che Celentano conosce molto bene: " Anche io sono una perfezionista, ci tengo tanto, ho sempre mirato in alto. Ma è giusto così, altrimenti non cresci. Ci sono stati momento si e momenti no, noi ballerini non ci piacciamo mai. Ma così vai avanti se ci tieni a questo mestiere. Il fatto di star male perché vuoi fare meglio va bene, ma non deve diventare esasperazione, altrimenti vivi male ". In collegamento da remoto c'era anche Maria De Filippi, che di sfoghi come questi ne ha visti tanti negli anni, quindi ha capito perfettamente il punto della preoccupazione di Chiara: " Ha dei dubbi su se continuare quando dice 'Forse torno a fare la cameriera', è una cosa importante ".