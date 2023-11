"Mia moglie non è stata chiara". Fiorello e la parodia di Unica di Ilary Blasi

Fiorello non smette mai di stupirci. Questa volta, nel suo show mattutino, Viva Rai2, lo showman si è reso protagonista della parodia di Unica, il docufilm targato Netflix in cui Ilary Blasi racconta la sua verità sulla rottura con Francesco Totti. Il conduttore ha ironizzato su una presunta crisi con la moglie, Susanna Biondo. Immancabile, inoltre, anche una battuta sull’annuncio fatto da Amadeus ieri sera al Tg1, che vede Rosario Fiorello co-conduttore della serata finale del Festival di Sanremo.

La parodia di Rosario Fiorello

Il titolo dato dallo showman è “Unico. Quella volta che sbagliai salume”; una produzione “Raiflix”. Così, Fiorello ha subito esordito: “Ho fatto un documentario perché ho litigato con mia moglie”. Poi, le immagini in cui si vede Rosario seduto su una poltrona di colore marrone, simile a quella in cui è seduta Ilary Blasi nel documentario originale.

“È una cosa talmente personale che non è che…Voglio raccontare la mia storia”, ha affermato tra le lacrime Fiorello. Poi, ha aggiunto: “Io sono abituato a notizie false, a chi fa lo scoop per acchiappare un like”. E ancora: “Mia moglie mi aveva chiesto un etto di bresaola, e io ho capito prosciutto cotto. Sono tornato con 2 etti di crudo. Neanche un etto, due. Questo è il momento che io lo dico pubblicamente. Mia moglie non è stata per niente chiara”. Ma non è finita, perché proseguendo nella sua imitazione, Fiorello ha anche fatto ascoltare delle note audio in cui la moglie dava indicazioni su quale salume comprare. “Da quel giorno non mangio più salumi, è terribile”, ha affermato lo showman. Infine, la testimonianza del salumiere.

Fiorello e il commento all’annuncio di Amadeus

Amadeus ieri sera è stato ospite nell’edizione del Tg1 delle 20, dove - a gran sorpresa - ha rivelato i nomi delle co-conduttrici che lo accompagneranno nelle diverse serate del Festival della canzone italiana, nonché dal 7 al 10 febbraio. Così, dopo aver già reso noto che al suo fianco nella prima serata ci sarà Marco Mengoni, il padrone di casa ha annunciato le regine del Festival: il mercoledì Amadeus avrà al suo fianco la cantante Giorgia, il giovedì il braccio destro del conduttore sarà Teresa Mannino, il venerdì chiamata ad indossare le vesti da co-conduttrice è stata Lorella Cuccarini e, infine, per il grande appuntamento finale, dove verrà eletto il vincitore dell’74esima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus ha scelto l’amico di sempre, Rosario Fiorello.

Tuttavia, nella puntata di questa mattina di Viva Rai2, Fiorello ha rivelato di avere scoperto del suo ruolo soltanto ieri sera in diretta al Tg1. “Inutile girarci intorno, ieri sera al Tg1 l'amico del giaguaro ne ha fatta un'altra, ha annunciato le 'co-co' del festival e tra loro c'è un 'co-co' che sono io. Non lo sapevo, i patti erano altri: io chiamo Landini e sciopero contro di lui davanti all'Ariston”, ha chiarito Rosario. A quel punto, Fiorello ha spiegato: “Ci eravamo detti: farò a Sanremo tutte le serate con Viva Rai2, alle tre di notte, poi sabato vengo all'Ariston e ti porto via. Invece mi ha teso un tranello. Ho contatti con la Nove: faccio Viva Rainove, la mattina sulla Nove”. Infine, ha concluso ironicamente: “È capace che manco ci vado sabato sera, venerdì sarò un uomo morto”.