"Un elmetto", "Via il microfono". Scontro in tv tra Ronzulli e Caprarica

Il conflitto in Medio Oriente tra Israele e Iran divide i commentatori e gli opinionisti nostrani. Ma la sinistra riesce sempre a trasformare tutto in uno strumento contundente da lanciare contro l’esecutivo. Così, durante l’ultima puntata dell’Aria che tira, il programma di approfondimento politico condotto da David Parenzo, è andato in scena l’ennesimo scontro tra Licia Ronzulli e Antonio Caprarica. Con la prima che difendeva le scelte della premier Giorgia Meloni e il secondo che continuava ad attaccare il governo.

In primis Antonio Caprarica ha interrotto la Ronzulli con una provocazione: "Date un elmetto alla senatrice Ronzulli. Ho capito che entrate in guerra. Ronzulli ha dichiarato una guerra, questa è una notizia. Abbia pazienza, faccia una discussione seria invece di fare propaganda becera". "Abbassategli il microfono - la replica della forzista -. Il nervo di Caprarica è scoperto. L'Iran ha dichiarato che Israele deve sparire dalle cartine geografiche, l'Iran finanzia Hamas e finanzia Hezbollah”.

"Alla fine di un G7 non hanno chiesto a Meloni che cosa prepara per cena domani - ha spiegato Ronzulli -. Le hanno fatto una domanda precisa e importantissima. Lei ancora non sa cosa farà Trump. Come fa a rispondere ai giornalisti riguardo a se darà o meno le basi agli Stati Uniti? È ancora prematuro. Attaccare il governo su questo mi fa ridere.

Sabato fanno un'altra manifestazione, peraltro non tutti assieme, state in piazza coi sindacati e noi stiamo in guerra fra un po'. Mi fate ridere", conclude la Ronzulli smontando la tesi del commentatore di sinistra. Il video dello scontro ha già fatto il giro dei social e i commenti sul web non si sprecano.