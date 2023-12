Milly Carlucci: "Ballando con le stelle è diventato un fenomeno su TikTok"

Chi conosce bene Milly Carlucci sa che senso del dovere, professionalità, bravura, disponibilità e cortesia sono soltanto alcuni dei tratti che la contraddistinguono. Anche dopo cinque ore di diretta e, giustamente provata dalla stanchezza, trova il tempo per rispondere alle domande dei giornalisti che la attendono a bordo pista!

Gli ascolti del talent del sabato sera di Raiuno - Ballando con le stelle - che conduce affiancata da Paolo Belli sono ottimi (sabato 2 dicembre ha conquistato 3.186.000 spettatori con uno share del 23,3%). "Il nostro pubblico si è evoluto assieme a noi; non manchiamo di ringraziare anche quello dei Social che interagisce molto col programma; con Ballando con le Stelle siamo diventati un fenomeno su TikTok!".

La conduttrice dello show del sabato sera di Raiuno ha le idee ben chiare anche su temi d’attualità preoccupanti come i femminicidi che, purtroppo, occupano sempre più frequentemente le pagine di cronaca nera: "Dobbiamo fare uno sforzo tutti insieme: madri, padri educatori. La nostra società è diventata non voglio dire indifferente, ma si è purtroppo quasi abituata a certi bruttissimi accadimenti. Ad esempio, non ritengo corretto affidare senza controllo ai ragazzi certe cose come i videogiochi violenti nei quali l’uccisione è praticamente nella norma".

I dettagli nella videointervista rilasciata dalla presentatrice a Il Giornale.