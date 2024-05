Milly Carlucci a caccia del miglior "AcchiappaTalenti"

È stato presentato alla stampa il nuovo programma condotto da Milly Carlucci “L’AcchiappaTalenti” che prenderà il via venerdì 10 maggio in prima serata su Raiuno in diretta dal Foro Italico di Roma (cinque le puntate previste di cui quattro il venerdì e la finale sabato 8 giugno). È una produzione Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle (Produttore esecutivo Sandra Nicola, regia di Luca Alcini)

Il titolo della nuovissima trasmissione firmata da Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis (ideato e scritto con Luca Alcini, Maddalena De Panfilis, Giovanni Giuliani, Danila Lostumbo, Francesco Saverio Sasso, Svevo Tognalini, Simone Troschel) prende il nome dalla definizione della parola talento che è l’attitudine o la potenzialità di sviluppare un’abilità…

I talenti che si esibiranno saranno di varia natura: maghi, acrobati, cantanti, artisti di vario genere (italiani e internazionali). Alcuni sono delle vere e proprie “matricole”, dei debuttanti alla ricerca di uno spazio nel mondo dello spettacolo; altri si sono già esibiti coi loro numeri nei programmi televisivi di tutto il mondo.

“ Abbiamo cercato di raccogliere gli artisti migliori, fare questo programma in diretta ha un valore in più ”, afferma Luca Alcini seguito dalle parole di Claudio Fasulo – vicedirettore dell’intrattenimento Prime Time: “ Non possiamo rinunciare all’adrenalina della diretta. Fare uno show del genere in diretta richiede professionalità eccezionali. Questa squadra – per nove decimi – è quella che realizza Ballando con Le Stelle e questo non sarebbe possibile senza la squadra creata da Milly Carlucci ”.

Un ruolo fondamentale sarà svolto dagli “AcchiappaTalenti” - Sabrina Salerno, Mara Maionchi, Wanda Nara, Francesco Paoloantoni e Teo Mammuccari che, nella trasmissione, saranno veri e propri talent-scout muniti di una sorta di martelletto simile a quello utilizzato dai battitori d’asta.

Naturalmente sarà anche una sfida tra loro perché con velocità, simpatia, intuito ed esperienza cercheranno di accaparrarsi i talenti più affini alle loro caratteristiche… Il meccanismo per aggiudicarsi i talenti prevede che i cinque agguerriti talent-scout debbano vedere delle clip della durata di 15 secondi…

Per promuovere i talenti gli AcchiappaTalenti ricorreranno a vere e proprie arringhe (sempre in tono scherzoso) con le quali dovranno convincere il pubblico da casa che potrà votare tramite i social dedicati al programma (X, Instagram e Facebook). Fondamentale sarà anche il giudizio dei giudici Simona Ventura, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.

La gara proseguirà con una seconda manche.

Dopo la classifica provvisoria della giuria, ad ognuno dei cinque Acchiappatalenti verrà proposto una sorta di cambio al buio con un altro talento…Naturalmente spetterà ai talent-scout scegliere se confermare la loro scelta o se proseguire la gara con un nuovo talento… I voti della giuria e del pubblico decreteranno chi vincerà la puntata…Gli AcchiappaTalenti porteranno e dovranno esibirsi col talento vincitore nella finale del programma prevista per sabato 8 giugno.