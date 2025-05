Milly Carlucci lancia “Sognando… Ballando con le Stelle”: spettacolo, emozione e sfida per scoprire il nuovo maestro

Milly Carlucci (ufficio stampa Rai)

Per celebrare i vent’anni di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha deciso di fare le cose in grande. Da venerdì 9 maggio, in prima serata su Rai 1, parte “Sognando… Ballando con le Stelle”, nuovo programma-evento in quattro puntate, ideato dalla stessa Carlucci con Giancarlo De Andreis, diretto da Luca Alcini e prodotto da Rai Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Ballandi. “Non è uno spin-off né un’operazione nostalgia, ma un vero casting televisivo, in diretta, per selezionare il nuovo maestro o la nuova maestra che entrerà nel cast ufficiale dell’edizione autunnale” ha chiarito Milly Carlucci durante la conferenza stampa. Dieci gli aspiranti maestri in gara, scelti dopo un lungo processo di selezione, che si esibiranno in coppia con i professionisti storici del programma. Si potranno quindi seguire le varie performances di: Yuri Orlando & Alessandra Tripoli, Hugo Nordström e Giada Lini, Mario Cecinati e Veera Kinnunen, Chiquito e Anastasia Kuzmina, Yoyo Flow e Rebecca Gabrielli, Eleonora Ricciardi e Luca Favilla, Vanessa Lacedonia e Carlo Aloia, Aly-Z e Moreno Porcu, Valentina Fiori e Nikita Perotti, Janiya Mami & Pasquale La Rocca. Tra i presenti alla conferenza anche Paolo Belli, che ha sottolineato: “Il vero motore di Ballando è la passione. Siamo orgogliosi di far parte di una squadra così unita. E con Milly si impara ogni giorno”. Accanto a loro, il regista Luca Alcini, il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore e il vicedirettore Claudio Fasulo, che ha rimarcato: “Ogni anno cerchiamo di aggiungere un valore. Questa è la forza di Ballando”. Di Liberatore ha aggiunto: “Ballando è la sintesi del Paese. Un luogo dove emozioni e differenze si incontrano”. Accanto a Milly, la giuria storica: Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. Proprio quest’ultima ha commentato con ironia il titolo del programma: “Scusa Milly, ma il doppio gerundio è orrendo”. La risposta della conduttrice? “Così almeno si nota!”. Tra gli ospiti della prima puntata: Hoara Borselli con Simone Di Pasquale, Federica Pellegrini con Samuel Peron, Iva Zanicchi e Nathalie Guetta. Attesa anche per Francesco Totti, che potrebbe apparire nella seconda puntata, il 16 maggio, “Conclave permettendo”, ha scherzato Milly. Nelle quattro puntate avremo occasione anche di rivedere altri personaggi che si sono esibiti in passato sul palco di Ballando come Gabriel Garko, Wanda Nara, Bianca Guaccero, Emanuele Filiberto di Savoia. Il programma sarà arricchito da sorprese musicali, sfide a tema — come la “notte Sanremo” o la “classifica dei calciatori” — e il ritorno di maestri storici come Samantha Togni, Natalia Titova e Massimiliano Rosolino. Spazio anche alla comicità, con l’imitatrice Giulia Vecchio nei panni di una “seconda Milly”.

“Essere qui dopo vent’anni è quasi un miracolo, ma è anche la prova che Ballando è più di un programma: è una famiglia che continua a crescere e a sorprendere” ha concluso la conduttrice. Le parole di Milly Carlucci e tutto l’entusiasmo che da sempre la contraddistingue nella videointervista esclusiva per Il Giornale.