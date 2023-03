"Il mio vizio peggiore? Le canne". Ornella Vanoni senza freni a Belve

Inutile nasconderlo. L'intervista di Ornella Vanoni a Belve è la più attesa dell'ultima puntata del programma, che martedì 14 marzo chiude i battenti almeno per questa stagione. L'eclettica artista, con i suoi modi di fare schietti e ironici, è uno dei personaggi più amati e seguiti e ogni sua dichiarazione promette di fare parlare per settimane. Secondo le indiscrezioni che stanno circolando sul web nelle ultime ore, le risposte date a Francesca Fagnani nella lunga chiacchierata a Belve offriranno più di uno spunto di discussione.

L'aneddoto legato a "Senza fine"

A Belve Ornella Vanoni ha raccontato di un retroscena legato alla registrazione del brano "Senza fine". La Fagnani ha ricordato una sua dichiarazione, nella quale spiegava dell'elettricità statica utilizzata da un tecnico audio durante la registrazione e la cantante ha scherzato: "Che stronzo...lo ricordo ancora. Ogni cosa che toccavo era una scarica. Cantavo da schifo, non ero abituata al microfono..." . Lo spezzone dell'intervista è circolato su Twitter e sta diventando virale.

LE SCOSSE DI CORRENTE DURANTE L’INCISIONE DI SENZA FINE no l’hype per questa intervista mi sta divorando@francescafagnan #Belve pic.twitter.com/9Ss7lPJMdj — Nicolò, ‘un tipo’ (@NicoloC__) March 21, 2023

"Le canne, la mia medicina"