Belve: Ornella Vanoni e gli altri ospiti di stasera (ultima puntata)

Belve è arrivato alle battute finali. Il programma di Francesca Fagnani, promosso in prima serata su Rai2 dopo tre stagioni in seconda serata, va in onda con l'ultima puntata martedì 21 marzo e gli ospiti che risponderanno alle domande pungenti e indiscrete della padrona di casa sono tra i più amati dal pubblico a partire da Ornella Vanoni.

Ornella Vanoni

La cantante, 88 anni, è attesa sullo sgabello più scomodo della Rai per rispondere ai tanti quesiti che Francesca Fagnani le rivolgerà. Ci sarà spazio per parlare della sua carriera e del successo internazionale raggiunto, ma gli habitué di Belve sono sicuri, che la conduttrice non mancherà di indagare sulla relazione amorosa di Ornella Vanoni e Gino Paoli, che da sempre fa storcere il naso alla popolare artista. E, forse, anche sulle recenti dichiarazioni rilasciate dalla cantante su Rosa Chemical. Le indiscrezioni sull'intervista parlano di un'intervista schietta e ironica con qualche colpo di scena, in puro stile Vanoni e alcuni video circolano già in rete. " Il mio vizio più grande? Le canne. Non dormivo più. Mio padre mi fece fare perfino la cura del sonno: ero disperata. Finché un giorno non mi hanno fatto fare una canna e allora ho detto: ecco la mia medicina ", ha detto alla Fagnani in un passaggio dell'intervista.

Claudio Amendola

In studio a Belve ci sarà anche Claudio Amendola. L'attore è reduce dalla separazione dalla moglie, la collega Francesca Neri, e nell'intervista si dice che il romano parlerà dell'addio e dei motivi del divorzio dopo vent'anni di matrimonio. Poi spazio al cinema, agli screzi con altri colleghi fuori e dentro al set e poi il punto sulla nuova avventura imprenditoriale di Amendola, che ha aperto un ristorante di cucina romanesca nel cuore della capitale, ma anche il passato turbolento legato alle droghe. " Sono stato dipendente dalle droghe e ne sono uscito da solo perché c'era qualcosa di importante: i figli. Il fondo si tocca quando ti rendi conto che ti sei trovato in una situazione in cui dovevi essere lucido e non lo eri ", si legge nell'anticipazione di Belve.

Claudia Pandolfi

L'ultima puntata del programma di Rai Due vedrà protagonista anche Claudia Pandolfi. Un'anticipazione della sua intervista è già trapelata nelle scorse ore e ha suscitato molto scalpore per la natura delle dichiarazioni. L'attrice ha confessato infatti di essersi innamorata di una donna. La quinta e ultima puntata della stagione di Belve andrà in onda martedì 21 marzo su Rai 2 a partire dalle 21.20. La puntata, come tutte le altre (comprese quelle delle passate edizioni), è disponibile anche in streaming sulla piattaforma Rai Play a partire dal mercoledì 22 marzo. Per seguire le reazioni del pubblico invece Twitter rimane la piattaforma preferita dai telespettatori per commentare dichiarazioni e avvenimenti in studio, compresi gli Extra sui fuorionda.