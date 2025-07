Morta Claudia Adamo, chi è la responsabile di Rai Meteo morta a 51 anni

Il mondo della televisione piange la prematura scomparsa di Claudia Adamo, responsabile meteo della Rai. La meteorologa e climatologa romana, 51 anni, è deceduta dopo una breve malattia, che non le ha lasciato scampo. Ad annunciare la prematura scomparsa di Adamo sono stati i colleghi, il direttore generale della Rai, Roberto Sergio, e il giornalista e conduttore Alberto Matano.

Chi era Claudia Adamo

Laureata in Fisica all'università di Tor Vergata e con un dottorato all'università di Ferrara, Claudia Adamo ha collaborato nel tempo con istituzioni scientifiche italiane e internazionali tra cui il CNR e la NASA, concentrandosi sullo studio dei cambiamenti climatici. Impegnata anche sul fronte della sostenibilità, ha lavorato con Legambiente e ideato "Green Meteo", una rubrica educativa trasmessa su Rai Gulp, e ha portato il meteo in tv in programmi come "La vita in diretta", "Agorà", "Tg1 Mattina", "Tg2 Post" e "Unomattina Estate". Prima di approdare in Rai, dove le era stato affidato il ruolo di responsabile meteo, Adamo aveva lavorato anche nella redazione di Sky per Sky Meteo24. Figlia di Luciano Adamo, meteorologo dell'Aeronautica e tra i pionieri delle previsioni meteo in televisione, ha raccolto e rinnovato l'eredità paterna con competenza e rigore.

Il cordoglio del Dg della Rai

Con una nota ufficiale il direttore generale della Rai, Roberto Sergio, ha comunicato la prematura scomparsa di Claudia Adamo al pubblico. " Con dolore ricordo a tutti coloro che l'hanno conosciuta ed amata Claudia Adamo, dal 2018 Responsabile di Rai Meteo nella direzione Rai Pubblica Utilità. Una collega, straordinaria professionista, amata per la sua disponibilità e gentilezza. Che la terra sia lieve. Riposa in pace ", ha scritto il Dg Rai anticipando la notizia della sua scomparsa.

Il saluto commosso di Matano

Alberto Matano è stato tra i primi a dare notizia della scomparsa di Claudia Adamo. La meteorologa era stata spesso ospite del giornalista a "La vita in diretta" proprio per parlare di clima e previsioni meteo. Lo scorso dicembre, quando le sue condizioni di salute si erano aggravate, Matano l'aveva salutata in diretta durante il programma.

Ciao Claudia, ragazza speciale, compagna di tante dirette e tante risate. Con il tuo sorriso e i tuoi occhi pieni di luce illuminavi il meteo anche quando il cielo era pieno di nubi. Un grande abbraccio ai suoi cari. Per la famiglia de La vita in diretta è un giorno assai triste

Così, nel giorno della sua scomparsa, il conduttore Rai ha voluto salutare la collega con un toccante messaggio social: "".