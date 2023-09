Morta Ketty Roselli, attrice di "CentoVetrine" e "Don Matteo". Aveva solo 51 anni

Grave lutto nel mondo dello spettacolo, se n'è andata alla prematura età di 51 anni, dopo una lunga malattia, l'attrice Ketty Roselli, nota per aver interpretato la dottoressa Flavia Cortona nella soap opera "CentoVetrine" e per aver preso parte ad alcuni episodi di altre serie tv fra cui "Don Matteo" e "Nero a metà". Era ricoverata in un ospedale di Roma. A darne notizia un messaggio sulla sua pagina Instagram, che da tempo vista la sua situazione di salute non veniva aggiornata.

Il post su Instagram

" Ketty è partita per il suo nuovo viaggio, dopo aver lottato fino all’ultimo senza mai mollare per la vita che tanto amava. Ricorderemo sempre il suo sorriso, la sua risata, la sua comicità, il suo talento, la sua empatia, il suo preoccuparsi per gli amici, la sua voglia di vivere, di viaggiare e di scoprire nuove cose. Questa era Ketty, la migliore amica del mondo. Quando guarderete il mare che tanto amava, ricordatevi di lei. Buon viaggio tesoro. Per chi vuole salutarla i funerali si terranno con cerimonia buddista presso: il Teatro Marconi Viale Marconi 698/E Roma Lunedì 2 Ottobre alle ore 11:00 ", si legge nel post.

La carriera

Ketty era nata a Torino e aveva cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo negli anni '90 come ballerina in molti programmi televisivi. All'amore per la danza si era poi aggiunto quello per il teatro e la recitazione che l'aveva vista partecipare a molte pièce teatrali come Jesus Christ Superstar, Grease, in Serata d’onore con Gigi Proietti e Sweet Charity con Lorella Cuccarini. Nel 2009 la svolta quando entra nel cast della soap CentoVetrine dove rimane fino al 2010 interpretando il personaggio della dottoressa Flavia Cortona. Nella sua carriera aveva lavorato anche con Pino Insegno ed Enrico Brignano negli spettacoli Sono romano, ma non è colpa mia e Tutto suo padre.

I tanti messaggi dei colleghi