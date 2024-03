Morta star di General Hospital, il cadavere di Robyn Bernard trovato in un campo in California

L'attrice statunitense Robyn Bernard è stata trovata morta dagli agenti della contea di Riverside, a San Jacinto in California. Il cadavere della donna, 64 anni, è stato rinvenuto in un campo incolto dietro a uno stabilimento, che ospita un'attività commerciale. Ad allertare le forze dell'ordine, come riferisce il sito americano The Hollywood Report, è stata la telefonata di una persona che si è accorta del corpo senza vita della donna e ha di fatto aperto le indagini.

Mistero sulla morte di Robyn Bernard

La causa della morte dell'attrice, nota per avere interpretato Terry Brock nella soap opera americana General Hospital, non è stata rivelata e gli investigatori locali stanno ancora indagando sull'accaduto. Addosso l'attrice non aveva nessun documento di riconoscimento e la stampa americana riferisce che sono servite le impronte digitali per identificare il corpo di Robyn Bernard. Mentre le indagini proseguono, l'ufficio del coroner della contea di Riverside ha disposto che venga eseguita un'autopsia per capire le cause del decesso ma non si sospetta che Robyn sia stata uccisa. L'attrice era sparita dalla scena pubblica dal 2002 e da anni viveva a San Jacinto in California. Robin Bernard possedeva una casa mobile a San Jacinto che fu rasa al suolo qualche anno fa e da allora si dice che vivesse come una senzatetto per le strade di San Jacinto, in California.

La carriera di Robyn Bernard

Nata il 26 maggio 1959 in Texas, nella cittadina di Gladewater, Robyn Bernard aveva iniziato a lavorare nel mondo del cinema americano nel 1981, ricoprendo un piccolo ruolo nel film "Diva" di Jean-Jacques Beneix. L'attrice era stata poi scelta per prendere parte ad alcune serie tv come "Simon & Simon", "I ragazzi del computer", "L'albero delle mele" e "Vietnam addio". La vera grande occasione per lei era arrivata nel 1984, quando venne scelta per interpretare Terry Brock nella soap opera dell'emittente televisiva Abc General Hospital, la figliastra di Bobbie Spencer. Nella soap Roybn Bernard è rimasta sei anni, fino al 1990, lavorando a ben 145 episodio. Successivamente lavorò in film come "Whiz Kids", "The Facts of Life", "Tour of Duty" e "Il commissario Maigret" e "Kings for a Day". La sua ultima apparizione in tv è stata nella pellicola "Voices From the High School" del 2002, poi aveva partecipato all'evento dei fan "Past Cast" al GH Fan Weekend 2014.