"Motivi di salute". Fedez non parteciperà al nuovo programma di Cattelan

Nuovo colpo di scena sulla partecipazione di Fedez a "Da vicino nessuno è normale", il nuovo programma di Alessandro Cattelan in onda da lunedì 20 maggio su Rai 2. Contrariamente a quanto annunciato fino alle scorse ore, il rapper non prenderà parte all'esordio dello show. La conferma è arrivata direttamente da casa Rai: la decisione è stata concordata per "motivi di salute" non meglio precisati.

La notizia ha immediatamente acceso il dibattito in rete. Molti pensano che questo passo indietro sia legato indissolubilmente al momento complicato attraversato dal rapper, dalla rottura con la moglie Chiara Ferragni al caso Iovino, con la presunta rissa e il presunto pestaggio ai danni del personal trainer dei vip. Fedez è infatti indagato per rissa, lesioni e percosse in corso per quanto accaduto lo scorso 21 aprile, al “The Club di largo La Foppa, ma l’artista ha rispedito al mittente ogni accusa, affermando di non aver mai partecipato ad alterchi o agguati.

La partecipazione di Fedez al nuovo programma di Cattelan era già stata messa in dubbio negli scorsi giorni proprio per i guai giudiziari del rapper. Le voci sul presunto stop imposto all’ospitata sono state smentite dai diretti interessati, con tanto di j’accuse polemiche dell’ex giudice di “X Factor”: "Mi sembra che il modus operandi della stampa italiana sia quello di diramare notizie e poi smentirle con altre notizie il giorno dopo...Ma a questo punto verificare fonti e veridicità delle notizie prima no? No" .

Per il momento Fedez non ha rilasciato dichiarazioni o commenti sui suoi profili, ma non è da escludere un suo intervento a stretto giro, considerando la sua grande attività social. Il rapper faceva parte del ricco elenco di ospiti del primo appuntamento con Cattelan, un people show che approfondirà le piccole e grandi manie umane in maniera originale e divertente.

Il parterre comprenderà The Kolors, Tananai, Federica Pellegrini, Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani.