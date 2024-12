Natale in tv con "Montecristo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Difficile districarsi nell'offerta tv di questi giorni di feste quando, tra un panettone e un parente, si cerca qualcosa per distrarsi dalle feste forzate. Lasciando stare l'ennesima replica della principessa Sissi, se avete voglia di immergervi in avventure letterarie di valore, potete rivolgervi al Conte di Montecristo in versione film in onda su Canale 5 in due serate a Santo Stefano e il 27 in prima visione. La pellicola vede nel ruolo del protagonista Pierre Niney (foto) e nel cast la preziosa partecipazione di Pier Francesco Favino nel ruolo dell'Abate Faria che salva dalla disperazione Dantés. Una mossa, quella di Mediaset, di mandare in onda questa versione del Conte in sfida alla Rai che trasmetterà la mega serie (coproduzione italo-francese) in otto puntate sul primo canale dal 13 gennaio con Sam Clafin protagonista e nel cast i nostri Lino Guanciale, Michele Riondino e Gabriella Pession.

Se pure avete voglia di bellezza e di emozioni positive, il giorno di Natale su Raiuno non dovete perdervi gli speciali dello Zecchino d'oro (alle 9,40), il concerto di Assisi alle 12.25 (e in replica alle 21.

15 su Rai 5) dopo la benedizione Urbi et Orbi del Santo Padre e il viaggio nelle atmosfere notturne della città eterna con Alberto Angela alla sera. Invece se volete sfuggire a tutto ciò e bramate sangue, morte e follie in versione estrema ecco che il 26 comincia la seconda stagione di Squid Game su Netflix.