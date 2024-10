Netflix lancia una nuova funzionalità per gli abbonati: ecco come funzionerà

Ascolta ora 00:00 00:00

Quando Netflix ha debuttato nel mondo dello streaming, rivoluzionando probabilmente per sempre il modo di fruire dei servizi di intrattenimento, il suo impero era pressoché imbattibile. Con gli anni, però, il gigante dello streaming on demand ha dovuto affrontare non poche sfide, che hanno minato il suo primato e, anche, il suo successo. L'arrivo di altre piattaforme di grandi colossi - primi tra tutti Prime Video, Disney+ e Apple TV+ - hanno fatto sì che l'attenzione degli abbonati si disperdesse e nella corsa a creare contenuti di successo Netflix ha finito con l'abbassare irrimediabilmente la qualità della sua offerta. A dispetto di un catalogo che si arricchisce ogni mese, la sensazione diffusa è che Netflix abbia perso prestigio agli occhi di chi deve pagare un abbonamento, soprattutto a causa di prodotti sempre più mediocri e dimenticabili, a cui si aggiunge una corsa alla cancellazione che di certo non piace a chi paga un servizio mensile e che non accetta di buon grado che vengano interrotte serie a cui si è affezionato, come ad esempio nel caso del tanto chiacchierato Kaos.

Proprio per cercare di catturare di nuovo l'attenzione e l'affetto degli abbonati, Netflix ha deciso di lanciare a partire da lunedì una nuova funzionalità, che si chiamerà Momenti (Moments, in originale) e che è volta al salvataggio e alla condivisione delle scene preferite all'interno di film e delle serie del colosso dello streaming. Ogni utente, dunque, potrà memorizzare nel proprio "archivio" un momento cardine o particolarmente amato di un qualunque prodotto Netflix. Ma la vera funzionalità è che queste scene salvate potranno essere condivise con un semplice clic sulle principali piattaforme social, come Instagram o Facebook. Ma come funziona Netflix Moments?

La nuova funzionalità è molto semplice da usare e somiglia molto a quello che YouTube permette già di fare tramite la funzione "segnalibro". Per usare Moments basterà far partire il proprio contenuto preferito e, durante la scena che si vuole salvare, bisognerà aprire il menu contestuale e andare alla voce "Moments". Fatto questo, il gioco è fatto: la scena in cui ci si è fermati verrà catalogata all'interno dell'archivio dei momenti salvati, che ha una dimensione così ampia da permettere di salvare migliaia di scene.

Bisogna però sottolineare che Netflix Moments è una funzionalità pensata soprattutto per l'ambito social e di condivisione ed è perciò disponibile per il sistema Android e iOS e, quindi, per smartphone e tablet, che permettono la condivisione immediata sui vari account. Stando a quello che si legge su SmartWorld , Netflix Moments è disponibile da oggi per i sistemi che fanno riferimento ad Apple. Per Android, invece, bisognerà aspettare ancora qualche giorno.