"Sei il suo fidanzato, niente finale”. Ed è scontro in giuria a Ballando

Chiusura di edizione con polemica per Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le stelle, dove l'esperto di cucina, nonché fidanzato di Selvaggia Lucarelli, non è stato ripescato. Una decisione che non ha stupito più di tanto la giurata e giornalista dello show, che già prima della puntata andata in onda ieri sera si immaginava che il suo fidanzato non sarebbe stato scelto. E il motivo, con un certo cinismo e forse realismo, l'ha palesato Simone Di Pasquale, il tribuno popolare: " Non sei in finale perché sei il fidanzato di Selvaggia ".

Senza troppi giri di parole, il tribuno Di Pasquale ha esternato l'opinione che molti si erano fatti sulla vicenda ma che pochi hanno avuto il coraggi di mettere nero su bianco. Di Pasquale, poi, ha anche aggiunto, rivolgendosi a Selvaggia Lucarelli: " Sono sempre molto d’accordo con i tuoi giudizi, ovviamente hai un modo di esprimerti molto diretto, tagliente, provocatorio che è il tuo successo e che è la tua caratteristica, e ovviamente questa è la conseguenza ". Anche questo, per chi ha seguito e per chi conosce il modus operandi di Selvaggia Lucarelli, non giunge nuovo. Certo, ci si potrebbe appellare al fatto che Lorenzo e Selvaggia sono due entità separate e che lui dev'essere giudicato per quello che mostra, non per la persona con la quale è fidanzato. Ma questa è tutta teoria, perché tutti sappiamo che nella pratica ogni giudizio è infuenzato da numerosi fattori, anche esterni.