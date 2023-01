"Niente scontrino?", "Via il cellulare". Aggredita l'operatrice di Staffelli

Una manata all'operatrice, che cade violentemente a terra. Ennesimo episodio di violenza ai danni degli inviati di Striscia la notizia. Valerio Staffelli e la sua troupe stavano registrando un servizio sulla mancata emissione degli scontrini fiscali da parte di numerosi commercianti cinesi di Milano, quando la titolare di uno dei negozi visitati dall'inviato ha aggredito l'operatrice di Mediaset, facendola cadere violentemente a terra.

Come già era successo negli scorsi mesi, Valerio Staffelli è tornato a visitare i parrucchieri "furbetti", che evitano di fare gli scontrini fiscali nel capoluogo lombardo. Insieme a due operatori e con l'aiuto di alcuni finti clienti, l'inviato ha documentato l'abitudine di molti parrucchieri cinesi di non emettere alcun scontrino al termine della prestazione. Davanti all'evidenza delle immagini registrate, la maggior parte dei "furbetti" ha parlato di errori e dimenticanze, accettando di buon grado il monito di Staffelli a seguire le regole. Durante l'ultima ripresa, però, è successo l'impensabile.

L'aggressione filmata dalle telecamere

Nel filmato andato in onda nell'ultima puntata di Striscia la notizia, e visibile sul sito ufficiale del programma, si vede Valerio Staffelli chiedere spiegazioni al dipendente del centro, che non ha emesso lo scontrino al loro gancio. In italiano stentato, l'uomo spiega di esserselo dimenticato e a quel punto interviene la titolare del negozio, che dopo pochi istanti mette le mani davanti alla telecamere di uno degli operatori di Staffelli, che invita la donna alla calma: " Non gli metta le mani addosso ".

La titolare spiega che il suo dipendente emette sempre lo scontrino e poi si dirige con passo deciso oltre l'inviato del tg satirico, cioè verso un'altra operatrice della troupe televisiva, che stava riprendendo la scena con il cellulare da un'altra angolazione. Ed è a quel punto che esplode la violenza della donna. La titolare del negozio le sferra una manata all'operatrice, facendola cadere violentemente a terra e Valerio Staffelli interviene. " Lei non può aggredire le persone. Questa è violenza ", spiega l'inviato, accertandosi delle condizioni della sua collaboratrice.