Nina Zilli: "Spero nel ripescaggio, io e Pasquale La Rocca ci prepareremo a dovere”

La data del ripescaggio per la fatidica puntata del talent Ballando con le Stelle si fa sempre più vicina… Una tra le coppie finora eliminate (comprese quelle che verranno eliminate questa sera e sabato prossimo) avrà la chance di potere rientrare in gara. Tra le coppie che desidererebbero potere rientrare ad esibirsi sulla pista del sabato sera di Raiuno ci sono indubbiamente Nina Zilli col suo maestro Pasquale La Rocca. Oltre che essere un’affermata e talentuosa artista, Nina Zilli sta dimostrando di avere una volontà ferrea; si sta attenendo e sottoponendo scrupolosamente alle terapie prescritte dai medici per potere poi affrontare le prove dei balli “arretrati”, ossia di quelli in cui si sono le coppie rimaste in gara si sono già esibite nelle varie puntate e a cui la cantante di origini emiliane non ha potuto prendere parte. “Speriamo nel ripescaggio: rientreremo con il coltello tra i denti!”, ha affermato.

Domenica 10 novembre, intervistata da Francesca Fialdini nella trasmissione “Da noi... a ruota libera” su Raiuno, si è raccontata al fianco del suo bravissimo e fuoriclasse maestro di ballo - Pasquale La Rocca (chiamato dalla cantante Paki). La Rocca ha detto che parlare tanto li ha aiutati anche per affrontare in toto il programma, che rappresenta un impegno dal punto di vista fisico e anche psicologico. Ha anche sottolineato con ammirazione che la Zilli è talentuosissima e riesce a trarre ispirazione da qualsiasi cosa. La coppia dei ballerini del programma di Milly Carlucci ha dimostrato di avere un feeling invidiabile. Potrebbero addirittura pensare anche ad un progetto lavorativo insieme: "Mi piacerebbe molto fare un bello spettacolo con Pasquale La Rocca! Siamo due vulcani, due creativi. Ci piace tanto sperimentare e vorrei provare delle cose nuove". La cantante, con l’entusiasmo che la contraddistingue da sempre, ha aperto la puntata del programma della Fialdini con un'esibizione sulle note di “Questa felicità”, spiegando che il titolo della canzone, già molto suonata nelle hit delle radio, è come un pugno d'amore, che stravolge tutto (il riferimento al titolo della canzone è naturalmente relativo alla nascita della figlia Blue, una splendida bimba sempre allegra e sorridente ndr). Riportiamo uno stralcio del brano che inizia così: Faccia stravolta, maglietta sgualcita - Sembra un quadro di Mirò - Perché è una stupida gara la vita - E vado su rotolando in salita Perché mi piace mischiare le cose È come con il rock'n'roll - Lasciarsi andare e cadere dall'alto nei sogni di un altro- E rendersi conto che è il mondo che è pazzo... Ah questa felicità Che mi cancella tutto - Tutti I miei piani Il mio domani…..

“Quando arriva, nel bene e nel male, cancella tutto quello che c'era prima, occupa tutto lo spazio", asserisce l’artista che, domenica 24 novembre, si esibirà ai Magazzini Generali di Milano in uno show di Daniele Lazzarin e Alessandro Vacca, meglio conosciuti con gli pseudonimi di Danti e Vacca e dove parteciperanno altri artisti: Jax -Shade -Damifaiv, Inoki – Grido – Rocco Tanica Marco Masini. Tra i progetti di Nina Zilli anche un tour teatrale tra le date già fissate quella del 26 marzo al teatro Carcano di Milano e il 27 marzo all’Auditorium Parco della Musica di Roma.