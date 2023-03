La De Grenet all'Isola dei Famosi? Arriva la risposta sui social

È in partenza a breve, su Canale 5, la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, esattamente il prossimo 17 aprile, dopo la fine del Grande Fratello Vip. Alla conduzione vedremo ancora una volta Ilary Blasi, affiancata quest’anno da una veterana del reality, Vladimir Luxuria, e da Enrico Papi, che vestirà per la prima volta i panni dell’opinionista, sostituendo Nicola Savino, passato a Tv8. Come inviato, invece, nonostante le indiscrezioni delle ultime settimane lo vedessero in conflitto con la Blasi, è stato confermato per la quinta volta Alvin. Ormai in questi giorni si vocifera sempre di più circa il probabile cast dell’Isola e, proprio in queste ore, è arrivata la smentita ufficiale da parte di una delle papabili naufraghe, Samantha De Grenet.

Il possibile cast

A oggi i probabili nomi individuati per lo sbarco in Honduras sono 19: le gemelle Elga e Serena Enardu; Cristopher Leoni; Gian Maria Sainato; Marco Predolin; Cristina Scuccia (ex suor Cristina); Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini; Pamela Camassa; Marco Mazzoli; Paolo Noise; Gianmarco Onestini; Helena Prestes; Fiore Argento; Claudia Motta, la tiktoker Giulia Salemi, Nathaly Caldonazzo, Luca di Carlo e Corinne Clery. A questi, era stato aggiunto anche il nome della showgirl Samantha De Grenet che, in coppia con il figlio Brando Barbato, di 17 anni avrebbe dovuto prendere parte al cast dell’Isola dei Famosi.

La smentita della De Grenet

La conduttrice, che peraltro, ha già partecipato come naufraga al reality nel 2017, ha postato un video sul suo profilo Instagram accompagnato da un audio divertente riferito all’insistenza sulla notizia della sua partecipazione al programma: “Una volta, e due e tre e quattro e cinque e sei e sette e otto e nove e dieci e basta.. e sempre le stesse cose”. Inoltre, nel video c’era scritto: “Quando continuano a scrivere che parteciperò con mio figlio a L’Isola dei Famosi”. Dopo averlo postato, ha poi ribadito nella didascalia: “La verità, no, non parto”.

D’altronde, potevamo immaginare che la De Grenet non volesse più partecipare al reality dal momento che ha già vissuto le difficoltà di questa esperienza e allora non fu molto apprezzata dal pubblico che, in un televoto a tre, la eliminò con il 72% dei voti.

I commenti social e la risposta di Samantha

Come sempre, il mondo dei social non si fa attendere quando si tratta di esporre la propria opinione e, anche questa volta, la reazione al video della De Grenet è stata immediata. Se alcuni suoi follower hanno risposto al post con commenti di supporto per la showgirl, altri, invece, si sono lasciati andare a commenti poco carini. Uno tra gli utenti, addirittura, l’ha offesa sostenendo che ormai la sua carriera sia finita. “La tua eleganza e la tua ignoranza mi commuovono. Eppure sembra che tu non sia proprio un ragazzino” ha risposto per le rime Samantha.

Ad ogni modo, aldilà della smentita della De Grenet, si attendono ulteriori notizie ufficiali circa il cast che sbarcherà presto nell’isola honduregna.