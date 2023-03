"Puzza troppo...". Rivolta all'Isola dei Famosi: cosa è successo

Cominciamo bene. I riflettori non si sono ancora accesi sulla nuova edizione dell'Isola dei famosi, ma nel cast sarebbe già esplosa la rivolta. Il motivo? Tra i vip pronti a sbarcare sulle spiagge di Cayos Cochinos ci sarebbe un volto noto che non apprezza molto acqua e sapone. " Puzza troppo " hanno tuonato in molti e la richiesta di esclusione dal programma sarebbe stata forte. " Chi sarà?" , ha ironizzato l'irriverente sito Dagospia, riportando la notizia e ora si è scatenato il toto-nomi alla caccia del "puzzone".

Il presunto screzio tra Ilary Blasi e Alvin, lo storico inviato del programma, non è bastato a scandire il conto alla rovescia per l'inizio della nuova stagione dell'Isola dei famosi, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 a partire dal lunedì 17 aprile. Ci mancava il rebus per scoprire chi, tra i concorrenti che naufragheranno in Honduras, è quello che non ama proprio lavarsi. " In molti si sarebbero lamentati con la produzione, chiedendo di escludere il naufrago che non riesce a contenere la sudorazione e l'odore. Un marchio di fabbrica che si vede e si sente ", riferisce il settimanale Nuovo Tv, il primo a fare filtrare la bizzarra indiscrezione.

Alcuni vip hanno minacciato di ritirarsi

Qualcuno sarebbe stato addirittura pronto a ritirarsi (si parla di una concorrente) se il vip - che veste casual, altro indizio - non fosse stato messo al bando. " C'è chi ha chiesto l'estromissione dal gioco, chi invece ha minacciato di ritirarsi se ci fosse stato anche lui, costringendo di fatto la produzione ad allontanarlo dal cast ", riferisce Libero Quotidiano. Ma quindi il vippone è già stato cacciato? Chi lo sa (ma pare di sì). Intanto la voce sulla presunta identità dell'uomo parla di " un cantante napoletano con un problema di tipo fisico ".

Per ora dagli autori dell'Isola dei famosi le bocche rimangono cucite, ma sul web c'è chi - tra i concorrenti del reality - ha già scherzato sulla vicenda. Marco Mazzoli, speaker radiofonico di 105, parteciperà al reality di sopravvivenza in coppia con Paolo Noise e nelle scorse ore ha fatto sapere di avere riscoperto una inusuale voglia di lavarsi, anche più volte al giorno. Un chiaro sfottò legato alle voci circolate nell'ultimo periodo. Ma di nomi neanche l'ombra. Il "pericolo puzza" è dunque scongiurato, ma la curiosità (tanta) rimane.