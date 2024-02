"Non ce la faccio più". Fiordaliso abbandona il Grande Fratello

Brutte notizie per il “papa” di tutti i reality. Fiordaliso ha deciso di abbandonare definitivamente il Grande Fratello. Nella puntata andata in onda ieri sera, 5 febbraio, la cantante ha annunciato in lacrime di voler mettere un punto a questa sua esperienza che le ha – ci tiene a sottolineare – “cambiato la vita”. Una decisione sofferta e inaspettata che arriva come un fulmine a ciel sereno per tutti gli amanti del reality e per i fan di Marina che hanno imparato ad apprezzarla giorno dopo giorno. Non è un mistero, infatti, che l’ormai ex concorrente sia stata una colonna portante di questa edizione del programma di Canale 5.

La decisione di Fiordaliso

La comunicazione è arrivata nel corso della diretta, quando Alfonso Signorini ha chiamato inaspettatamente Fiordaliso in Super Led lasciando intendere al pubblico che ormai la decisione dell’inquilina sembrava irremovibile. Immancabile il tentativo del padrone di casa di farle capire quanto sia stata fondamentale la sua presenza nel loft di Cinecittà: “Sei stata una persona che ha saputo consigliare, indirizzare, sei sempre stata sul pezzo, obbiettiva. Una zia molto rock, sei una nonna e una donna rock, ma soprattutto mi ha fatto piacere che ti sei fatta conoscere in questo programma, hai mostrato chi è veramente Fiordaliso”, ha detto il conduttore.

È a questo punto che la cantante si è lasciata andare ad un lungo momento di emozione, non riuscendo a trattenere le lacrime: “Mi sono lasciata andare a me stessa. Arrivavo da un brutto periodo, mi avete aiutato a ritrovarmi. È stata un'esperienza indimenticabile, sono rinata e ritornata in me”. Tuttavia, Fiordaliso ha spiegato di non riuscire più a stare rinchiusa e che, suo malgrado, è stata costretta a decidere di mettere la parola fine a questa avventura. Dunque, ha rivelato: “Non ce la faccio più. È molto difficile rimanere chiusa. Ho voglia di aria, di vedere i miei figli, la giornata diventa molto pesante. Non riesco dare più niente ai ragazzi, mi diventa tutto insopportabile”.

Il saluto ai compagni d’avventura

Dopo il colloquio con Signorini per Fiordaliso è arrivato, forse, il momento più duro. Comunicare ai compagni d’avventura la sua decisione. Per Marina non è stato di certo facile, con loro ha condiviso 5 intensi mesi e con questa sua scelta ha quasi sentito di tradirli. “Sono tutti figli miei ormai, una famiglia allargata. Non potevo dirgli che me ne andavo, mi sembra quasi di tradirli”, aveva detto pochi minuti prima di andare dagli inquilini in salotto.

Così, una volta di fronte a loro ha spiegato tra le lacrime: “Vi lascio, vi amo moltissimo, ma non ce la faccio più a stare qua dentro, devo uscire. Vi ho vissuto fino all'ultimo e vi aspetto fuori. Non cambio idea, la mia avventura è finita”. Inutile dire la reazione dei compagni che, tra lacrime e stupore, l’hanno accompagnata alla porta rossa intonando prima, il suo più grande successo, Non voglio mica la luna e poi, Il mondo è mio.