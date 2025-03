"Non fai un caz... di cuore". La sfuriata di Helena al Grande Fratello

Javer ed Helena al Grande fratello

Strategie e alleanze, oltre che relazioni più o meno stabili, sono messe a dura prova nelle ultime settimane di questa edizione del Grande fratello e questo fa sorgere il dubbio che, forse, non tutti siano così reali come si vuole far credere. La coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è già esplosa, forse, perché il rapporto tra loro non è così chiaro, tanto che l'idea che possano essere vicini solo per arrivare in finale (lei) è passata in più di un'occasione per la testa di chi segue il programma. La coppia formata da Helena Prestes e Javier, invece, sembrava più solida nonostante le liti frequenti. Tuttavia, da qualche giorno i due sembrano più insofferenti del solito e il gesto del pallavolista argentino potrebbe aver creato una crepa nel rapporto.

Tutto è iniziato quando sulla Casa è passato un aereo mandato dai fan. Diversamente da quanto ci si aspetterebbe, la scritta non era rivolta a Helena e Javier ma a quest'ultimo e a Zeudi Di Palma. Come mai? I due sono in rapporti neutri, visti i trascorsi, ma da qui a fare un aereo per loro ce ne passa e questo ha alquanto indispettito la modella brasiliana, soprattutto per la reazione avuta da lui, inaspettata ed eccessivamente emotiva di slancio, visto che era dedicato a un'altra donna, che per altro per un periodo è stata vicino a Javier durante la pemanenza nella Casa. E quel messaggio incitava proprio un riavvicinamento.

La risposta di Javier è stata un cuoricino, che ha fatto inevitabilmente sobbalzare Helena, comunque gelosa di Zeudi e del loro periodo di vicinanza. La scena non è stata vista in diretta da Helena ma la stessa l'ha appresa dalla clip trasmessa in studio e questo l'ha ulteriormente fatta infuriare. La rabbia della brasiliana si è espressa nelle ore successive alla diretta, quando ha metabolizzato quanto accaduto senza riuscire a passarvi sopra. " Sono persone che sostengono la cosa che c’è scritta, è una persona inaffidabile, noi siamo di buon cuore, ma è una persona stratega che gioca con la vita delle persone ", ha tuonato Helena, rivolgendosi evidentemente a Zeudi Di Palma, terza finalista dell'edizione.

Se pensavi per me non facevi dei cazzo di cuoricini ad un cazzo di aereo che dice che hai chimica con Zeudi. Vaffanculo

", ha quindi sbottato la brasiliana. Nonostante lui abbia provato a offrirle rassicurazioni, Helena è apparsa irremovibile e i rapporti tra loro sono ancora più tesi del solito.