"Non è una gara a chi ce l’ha più lungo". Scontro tra ex concorrenti di Amici, c’entra il figlio di D’Alessio

Ascolta ora 00:00 00:00

I vecchi concorrenti di Amici di Maria De Filippi continuano a far parlare di sé, segno che hanno lasciato un'impronta importante nel pubblico a casa. In tal senso rientrano anche i cosiddetti dissing, che spesso nascono tra i fan e poi si ampliano verso i diretti interessati, come è accaduto nelle ultime ore tra Lda, figlio di Gigi d'Alessio, e Luigi Strangis. I due cantanti appartengono alla generazione di artisti che costruisce la propria fortuna anche attraverso i social, soprattutto Tiktok, ed è qui che è nato il botta e risposta che ha coinvolto i due ex concorrenti a partire dal commento di un utente, secondo il quale la partecipazione di Lda a Sanremo non sarebbe stata del tutto meritata.

Nei giorni scorsi, il figlio di Gigi d'Alessio ha partecipato a Verissimo per presentare in anteprima il suo ultimo singolo "Shalla". Questa è una prassi comune per i cantanti, soprattutto se emersi dal reality di Canale5, ma un utente del social ha colto l'occasione per una battuta sarcastica su Lda e sulla sua partecipazione a Sanremo lo scorso anno, quando si classificò al nono posto: " Essere andato a Sanremo lui che non è arrivato neanche in finale, mentre il vincitore no, non è perché accozzato, no ". Il riferimento è, ovviamente, alla genealogia famosa di Lda, che manca a Strangis, vincitore di quell'edizione. Ma le dinamiche per la partecipazione a Sanremo non sono così semplici come l'utente le ha esposte, perché ci sono innumerevoi variabili che portano il direttore artistico a scegliere un cantante invece che un altro, considerando sempre che sul palco ci va un numero ristretto di artisti rispetto a quelli che si propongono.