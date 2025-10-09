“Non ha fatto nulla". L'assurda teoria di D’Alema contro Meloni

Massimo D’Alema non si smentisce mai. Quando c’è da attaccare l’esecutivo, e in particolare Giorgia Meloni, è sempre in prima linea. Non importa se si tratta di economia, politica nazionale o manovre estere. Il diritto alla critica, per D’Alema, è sempre valido e legittimo. E non ci sarebbe nulla di male se non fosse che, questa volta, forse per la prima volta, ha fatto un commento molto fuori misura rispetto ad una tragedia come la morte dei civili nella Striscia di Gaza.

L’ex leader della sinistra non solo ha criticato l’operato della leader di Fratelli d’Italia ma ha sostenuto che il presidente del consiglio italiano “non ha fatto nulla per fermare il massacro di Gaza”. Purtroppo, infatti, non si tratta di un errore di battitura. L’attacco è andato in onda in diretta a RealPolitik, la trasmissione di approfondimento politico e non solo condotta da Tommaso Labate su Rete 4 ogni mercoledì sera in prima serata. Sul tavolo degli argomenti, ovviamente, la strage dei civili a Gaza, il ruolo di Hamas e quello di Israele e, per ultimo, le reazioni politiche europee tra cui quella del governo di centrodestra italiano.

“Io ritengo che non avere fatto nulla per fermare il massacro in Medio Oriente è una responsabilità politica grossa, una responsabilità molto grave”, esordisce senza timore di smentita D’Alema incalzato dalle domande del conduttore.

Che poi, a stretto giro, mette il mirino sulle responsabilità dell’Unione Europea: “L’Europa su questo lato non ha fatto nulla ma l’Italia è tra quelle nazioni che più hanno tirato il freno”. E questo, secondo il ragionamento di D’Alema, “è molto grave”.