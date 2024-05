Amici 23, Nicholas sbotta contro Mida: "È un grande paraculo"

La nuova edizione di Amici sta per volgere al termine. Al serale, che viene trasmesso in tv su Canale 5 ogni sabato, gli allievi si trovano l’uno contro l’altro per cercare di raggiungere i propri sogni e i propri obbiettivi. E quest’anno la qualità è molto alta. Ad Amici, tra i cantanti, è Mida il favorito alla vittoria nella sua sezione anche se è seguito a ruota da Sarah e Holden. Al ballo, la sfida è tra Marisol e Dustin. Nelle ultime ore, però, è avvenuto qualcosa di spiacevole negli studi di talent, qualcosa che mai era accaduto nel corso di tutte le edizioni. Durante la registrazione del daytime del 30 aprile, tutti gli ex allievi che sono stati eliminati dalla competizione sono tornare alla Scuola. Si pensava che tra di loro ci potesse essere un ripescaggio, invece, sono stati chiamati per un motivo ben preciso. E, in questo contesto, sono volate parole un po' forti tra Nicholas e Mida.

Il ballerino di Todaro, che poi è stato affidato a Manuel Lo per il serale, è stato uno dei personaggi più ambiziosi della scuola di Amici. Uno dei pochi che ha sempre incassato le critiche della Celentano e che ha cercato sempre di migliorarsi. È arrivato al serale ma è stato già eliminato in una sfida. Non ha smesso di ballare e di credere nel suo sogno, proprio per questo motivo è tornato in tv più agguerrito che mai. Nicholas, infatti, come gli altri ex allievi, è stato chiamato a giudicare le performance degli studenti in gara. Giunto il turno di Mida, l'ex ballerino non ha risparmiato critiche aspre e pungenti nei suoi confronti, andando ben oltre la singola esibizione e commentando anche il comportamento avuto nei mesi passati insieme.