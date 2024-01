"Non posso dire niente, sono castrata". Beatrice Luzzi decide di isolarsi al Grande Fratello 2023

Un Capodanno da dimenticare per Beatrice Luzzi al Grande Fratello. L’attrice, infatti, a seguito dell’ultima burrascosa puntata del reality, durante il classico cenone del 31 dicembre, ha vissuto un momento molto difficile; così, ha deciso di isolarsi dal resto del gruppo. A quanto pare a far scattare la scintilla sarebbe stato il comportamento di Grecia Colmenares e Rosy Chin, due inquiline con cui la Luzzi, fino a poco tempo fa, sembrava andare d’accordo.

L’isolamento di Beatrice Luzzi

Come anticipato, tutto è accaduto durante la sera del 31 dicembre, quando Beatrice dopo il brindisi di Capodanno ha deciso di lasciare la tavola imbandita per allontanarsi dal gruppo. A quel punto, dunque, l’Eva Bonelli di Vivere, da sola in camera, avrebbe vissuto un momento di sconforto. “Ha un po’ tutta la Casa contro, non so come consolarla. Non può pretendere di attaccare tutti e che tutti la prendano bene”, ha detto Fiordaliso che le è sempre stata vicino, commentando la vicenda con Marco Maddaloni e Vittorio Menozzi. “Mi dispiace che siamo tutti fuori e lei non c'è, sarebbe bello stare insieme il 31 dicembre”, ha ribattuto il campione di Judo. E ancora, ha aggiunto il modello: “Secondo me deve fare una presa di coscienza rispetto a un paio di cose, poi vedi che vivrà contenta”.

Le parole di Beatrice Luzzi

Per esprimere il suo malessere, Beatrice ha scelto di sfogarsi con una delle concorrenti che ha meno vissuto dentro la Casa di Cinecittà. Stiamo parlando di Greta Rossetti; è a lei che la Luzzi ha provato a spiegare il motivo per cui non ha vissuto serenamente l’ultimo dell’anno insieme ai compagni d’avventura. “Non riuscivo a condividere un momento così importante e bello con alcune persone qui dentro, cosa che ho fatto per tanti mesi, perdonando e passando sopra. Non riesco più”, ha rivelato l’attrice. Poi, la confessione: “Non posso dire niente, devo stare attenta, qualunque pretesto è buono per farmi nera. Sono castrata”. Insomma, a quanto pare, la regina di cuori di questa edizione sembrerebbe sentirsi bloccata per la paura che qualcuno le si possa rivolgere contro.

Il comunicato dello staff

Che la Luzzi sia una delle protagoniste assolute di questa edizione è ormai assodato. Non a caso, Beatrice fuori dalla Casa ha un fandom ben solido che è pronto a difenderla davanti tutto e tutti. Esattamente come è accaduto dinanzi all’episodio di Capodanno. In questi giorni, infatti, i suoi supporter hanno accusato i familiari e lo staff di Beatrice di non intervenire in un momento così delicato per la concorrente. Tuttavia, attraverso il profilo ufficiale di X, lo staff ha diramato un comunicato volto a placare “le superflue polemiche”. “Per placare le pur superflue polemiche che stanno infestando i post su vari social media in questi ultimi giorni, siamo costretti a chiarire una volta di più che la famiglia e lo staff di Beatrice Luzzi la supportano ogni giorno da tutti i punti di vista, lavorando gomito a gomito”, si legge nel comunicato. Poi, continua: “Ogni gesto e reazione di Beatrice sono oggetto di riflessione e, ove necessario, di richiesta di chiarimenti dagli autori del programma, che puntualmente rispondono ai nostri quesiti sugli eventi che avvengono in casa. Nello staff, ovviamente, è compreso anche un avvocato che possa valutare al meglio eventuali implicazioni e complicazioni di natura legale”.

Ma non è finita qui, perché nella nota dello staff è anche arrivata una bordata per coloro che starebbero difendendo l’attrice per scopi personali: “Ci fanno sorridere, ma sempre meno, le campagne social di sedicenti amici di Beatrice che chiedono di entrare nella casa per aiutarla. Queste persone giocano con le giuste emozioni del pubblico, strumentalizzandole per ottenere visibilità”. E ancora: “Beatrice al Grande Fratello sta mostrando tutte le sue potenzialità, per sua esclusiva volontà, con la determinazione che la contraddistingue”. Infine si legge: “E non ha bisogno di nessun intervento da parte di personaggi che mirano esclusivamente a una mezz’oretta davanti al pubblico di prima serata del Grande Fratello, che ovviamente coinvolge nella trasmissione chi vuole, a discrezione degli autori”. Insomma, non ci resta altro che attendere la puntata di lunedì 8 gennaio per scoprire cosa ne penserà la Luzzi di questo “turbolento” Capodanno.