"Non ti perdonerò mai...". Amore al capolinea tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

Continua la soap opera Daniele Dal Moro-Oriana Marzoli. Così, i due si sono nuovamente lasciati. A dare l’annuncio era stato proprio il modello veronese con una diretta su Twitch, durante la quale si era scagliato duramente contro la modella spagnola, conosciuta nella Casa del Grande Fratello VIP la scorsa edizione. Adesso, a dare la sua versione dei fatti è stata proprio l’influencer che - ospite di una trasmissione televisiva spagnola, Socialitè - ha raccontato la sua verità. Inutile dire che, in breve tempo, è arrivata la replica di Daniele Dal Moro attraverso un lungo post pubblicato su Instagram.

Le parole di Oriana Marzoli

Tutto sembrava procedere a gonfie vele; tuttavia, circa una settimana fa, Oriana ha deciso di lasciare Verona per tornare a Madrid, pubblicando anche degli scatti contenenti alcune valigie; naturalmente, a questo, è seguito “il famoso gesto social” di bloccare Daniele. A quanto pare, l’ex gieffina avrebbe deciso di lasciare Dal Moro dopo essere venuta a conoscenza di alcuni like e commenti del fidanzato ad altre ragazze sul web.

Così, dopo giorni di silenzio, la Marzoli è intervenuta direttamente nel programma spagnolo Socialitè, fornendo la sua versione dei fatti. “Giovedì ho lasciato casa sua con le mie valigie da 32 kg e sono tornata in Spagna. Anche se non lo dicevo, ma c’erano cose che non mi piacevano” , ha subito esordito la modella. Tuttavia, non si tratterebbe di un vero e proprio tradimento: “Infedeltà? Oddio voglio credere di no, o meglio, io non ho visto nulla con i miei occhi, però c’erano altri dettagli molto spiacevoli. Altre cose con una ragazza e anche di più” . Poi, Oriana ha voluto anche sottolineare quanto non le sia piaciuta affatto la diretta Twitch di Daniele, in cui il veronese le ha rivolto parole molto forti. Dunque, la bella venezuelana ha commentato: “ Come ho reagito alla sua diretta? Non mi piace nulla, non ho gradito quello che sta facendo, l’atteggiamento e le parole che ha usato. Piango in casa e mi chiedo come può dire cose così forti. Lui dice che non ho dato dimostrazioni? Ho lasciato mia mamma, la mia casa, il mio lavoro e gli amici, tutto e sono andata in Italia per stare con lui” .

La replica di Daniele Dal Moro

A poche ore di distanza dalle rivelazioni di Oriana, Daniele è tornato sull’argomento. Questa volta, però, l’ha fatto “deponendo le armi” e rivelando il suo sentimento per la modella venezuelana. Come se non bastasse, infatti, Dal Moro ha anche confessato di averle comprato un anello. “Ti ho amato davvero con tutto il cuore. L’anello è vero, te l’avevo preso perché volevo farti un regalo. Sono andato a prenderlo con mia madre. Posso avere tutti i difetti del mondo, ma tu sai quanto ti amavo, sai quanto ho accettato per te e sai quanto ci credevo” , ha scritto in un lungo sfogo sui social.