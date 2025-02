"Non sarai tu la protagonista". Scintille al Grande fratello tra Helena e Shaila prima della diretta

Helena Prestes imita Shaila Gatta al Grande Fratello

A poche ore dalla nuova diretta del Grande fratello si alza la tensione all'interno della Casa. La presenza di Helena Prestes, rientrata in gara dopo il ripescaggio sta causando tensioni tra i concorrenti, che la accusano di tenere comportamenti non adeguati sia alla convivenza che a un programma televisivo. Non tutti erano concordi sul suo rientro in Casa, visto che la sua eliminazione è stata figlia di una nomination punitiva per aver lanciato un bollitore. E ora che è rientrata gli animi sono sempre più caldi. L'ultimo episodio si è verificato in tarda serata quando la concorrente brasiliana ha iniziato a imitare Shaila Gatta, sua acerrima nemica all'interno della Casa, simulandone movenze e intercalari, oltre che atteggiamenti. Helena non era sola, con lei c'erano anche altri concorrenti, tra i quali Iago.

" Tu non sei la protagonista, non sarai la protagonista della serata. Tu non sarai la protagonista di questa sera. Tu non sarai. Non sarai tu ", ha detto Helena dimenandosi sul pavimento, brandendo un palo e una scopa con movenze esasperate e ridicole che avrebbero dovuto richiamare quelle dell'ex velina. Il tutto tra le risate dei presenti che, però, si sono poi accorti che Shaila era affacciata alla vetrata e stava guardando l'intera scena: " Guarda, Shaila sta osservando da dentro ". Iago ha provato a mettere in guardia Helena, che però non si è curata delle raccomandazioni del suo coinquilino, proseguendo imperterrita nella sua rappresentazione macchiettistica improvvisata. In più occasioni le è stato intimato di smettere di imitare Shaila, sia perché lo "spettacolino" stava andando oltre il grottesco, sia perché sarebbe senz'altro stato oggetto di clip in puntata. Ed è forse questo l'obiettivo di Helena?

In tanti sospettano che la concorrente brasiliana abbia messo in piedi quell'esibizione per attirare l'attenzione su di sé durante la diretta, in una sorta di "bene o male purché se ne parli" per continuare ad avere le telecamere puntate.

Il pubblico non ha gradito lo show offerto dalla concorrente e sono numerosi coloro che, dai social, la accusano di aver fattonei confronti di Shaila insieme ai presenti che, invece di andarsene hanno continuato a rimanere lì e a ridere di quell'imitazione. Qualcuno già chiede provvedimenti contro Helena ma difficilmente verranno presi, visto che la concorrente è appena rientrata.