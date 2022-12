"Non saranno i benvenuti". Nuovi ingressi al Gf Vip (ed ecco chi rientra)

Due nuovi ingressi e due "ritorni". L'ultima diretta del Grande fratello vip ha portato una ventata di novità nella Casa, ma ha anche fatto storcere il naso a qualcuno per il ritorno inatteso di un paio di ex gieffini. E Alfonso Signorini ha anticipato cosa potrebbe succedere nelle prossime ore con l'arrivo dei nuovi vippone: " Non saranno i benvenuti, perché hanno faticato di meno e possono comunque vincere ".

Il "soggiorno" di Ginevra Lamborghini

La prima sorpresa della serata per i gieffini è stato il rientro nella Casa di Ginevra. L'ereditiera rimarrà insieme ai concorrenti solo per una settimana in qualità di ospite per confrontarsi con Giaele e Oriana, che l'avevano criticata, e vedere se con Antonino c'è un futuro fuori dal reality. Il ritorno della Lamborghini non è stato apprezzato dal pubblico e da Marco Bellavia, ma il Grande fratello e Signorini hanno voluto comunque dare un messaggio positivo, cercando di riabilitare la concorrente, squalificata per bullismo. Ginevra sarebbe dovuta rientrare sabato scorso, ma a causa del Covid ha dovuto posticipare il ritorno in Casa a lunedì sera, quando è risultata negativa al test.

L'ingresso di due nuovi concorrenti

Ad animare la serata ci hanno pensato poi Riccardo Foglio e Milena Miconi, entrati uno dietro l'altro. Il cantante si è prima esibito in un medley nel giardino del loft, fingendo di essere solo il super ospite della serata, salvo poi entrare dalla porta rossa e annunciare di essere un nuovo concorrente. Poco dopo anche Milena Miconi è entrata nella Casa, accolta con calore da Patrizia Rossetti e le altre gieffine.

Il ritorno in gioco di Charlie Gnocchi

La grande sorpresa della serata del Gf Vip è stata fatta invece da Charlie Gnocchi. Dopo essere stato criticato in avvio di puntata da Edoardo Tavassi e Daniele Del Moro per il suo atteggiamento, il conduttore radiofonico è stato eliminato al televoto settimanale, perdendo lo scontro diretto con Attilio Romita. Tornato in studio a fine puntata, però, Charlie Gnocchi ha avuto la sua seconda possibilità. Come era già successo a altri concorrenti prima di lui, Charlie ha tentato la sorte del bussolotto di ritorno e il biglietto estratto gli ha consentito di rientrare nella Casa. Un ritorno sicuramente poco gradito per coloro che fino a oggi si erano scontrati con lui.