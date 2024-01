"Non se la sente". Ecco perché il fidanzato della Lucarelli non è tornato in tv

Da ormai cinque giorni Lorenzo Biagiarelli si è chiuso nel silenzio più assoluto. Ha messo in pausa i suoi profili social e la sua attività di foodblogger ma soprattutto non è ancora tornato negli studi di È sempre mezzogiorno. Il "not chef" - come si definisce lui sul web - ha deciso di rimandare il suo rientro in Rai a causa dei fatti di cronaca legati alla morte della ristoratrice Giovanna Pedretti, che lo vedono coinvolto indirettamente. La conduttrice del programma, Antonella Clerici, aveva informato i telespettatori della momentanea assenza di Biagiarelli, ma nelle scorse ore sono emerse alcune indiscrezioni sui motivi, che hanno spinto il compagno di Selvaggia Lucarelli a dare forfait almeno per il momento.

La decisione di Lorenzo Biagiarelli

"Non se la sente di andare in onda", avrebbe detto Lorenzo Biagiarelli alla produzione, secondo quanto appreso da Fanpage.it da fonti attendibili. Si tratterebbe dunque di un'autosospensione dalla diretta e non di una scelta della Rai di sospenderlo visti i fatti di cronaca. Antonella Clerici lo aveva anticipato martedì scorso durante la diretta del suo programma, che va in onda all'ora di pranzo su Rai1: "Oggi non è con noi Lorenzo che, come sapete, è stato coinvolto nel fatto di cronaca e ha deciso di stare a casa e sarà con noi nei prossimi giorni". A confermare, che la scelta di non tornare in televisione è del foodblogger, è stato Fanpage, che spiega: "Rai ed È sempre mezzogiorno restano in attesa di nuove comunicazioni da parte di Biagiarelli che deciderà liberamente quando tornare al suo posto in trasmissione". Quando non è chiaro.

Quando tornerà Biagiarelli in tv

Nessuno, tanto meno Biagiarelli, si aspettava il tragico risvolto della vicenda della recensione falsa alla pizzeria "Le Vignole" di Sant'Angelo Lodigiano. Ma di fatto lui e la compagna, Selvaggia Lucarelli, sono stati i prima a mettere in discussione la veridicità di quella recensione e a calcare la mano con la ristoratrice, chiamandola al telefono e provando a metterla con le spalle al muro. La gogna social e il clamore mediatico scatenatosi attorno a Giovanna Pedretti l'avrebbero poi portata a compiere il gesto estremo di togliersi la vita. Lorenzo Biagiarelli è stato travolto dalle polemiche, accusato di essere parte in causa della tragica fine della signora Giovanna, così ha scelto di allontanarsi da tutto e riflettere sul suo ruolo in tutta questa storia. Al momento non è chiaro se e quando Lorenzo Biagiarelli tornerà nel cast di È sempre Mezzogiorno. La pausa potrebbe terminare già nelle prossime ore o protrarsi per qualche altro giorno o settimana.