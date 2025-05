"Non si muoveva più,...". Mauro Corona si commuove in diretta: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Il cane è il migliore amico dell’uomo non è solo una frase per celebrare i nostri compagni a quattro zampe ma una verità assoluta. L’ennesimo esempio di questa affermazione arriva direttamente da Rete 4. O meglio, proprio da È sempre Cartabianca, il programma di approfondimento di Bianca Berlinguer e Mauro Corona condotto in prima serata ogni martedì sera. "Senta Mauro, lei mi ha detto la scorsa settimana che ero triste, se lo ricorda? Oggi so che lei è triste per un motivo molto preciso, lo posso dire?", ha chiesto gentilmente la conduttrice.

Poi la rivelazione choc: il cane dell'alpinista è venuto a mancare. "Sì, è morto ieri: improvvisamente un'infezione se l'è portato via. Hanno cercato in ogni modo di salvarlo, hanno fatto di tutto", ha detto con la voce sensibilmente rotta. Lo sguardo perso e anche le lacrime ben visibili. Corona però non si è sottratto e ha voluto raccontare la sua terribile esperienza. Un modo sicuramente per condividere la tristezza e un momento privato con i telespettatori. "Mi manca qualcuno che, quando arrivi, salta, gioisce e che sa amare senza chiedere". Gli animali, ha fatto notare ai telespettatori, "non mettono il muso, non sono permalosi" ed è per questo che la morte del suo cane "è stato un dolore per tutta la famiglia". "Chi ha un cane, sa di cosa parlo. Sono andato nella clinica per vederlo l'ultima volta. Non si muoveva più e mi sono venute le lacrime", ha concluso commosso. Poi, a stretto giro, ha cercato di andare avanti. Dalla politica allo scacchiere internazionale in Ucraina, Corono ha ripreso a commetare i principali fatti del giorno.