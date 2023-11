"Non siamo colleghe", "Quasi". Scontro ad Amici tra Alessandra Celentano ed Elena D'Amario

Scoppiano scintille ad Amici tra la maestra Alessandra Celentano e la ballerina professionista Elena D’Amario. Questo pomeriggio, 5 novembre, è andata in onda la consueta puntata del pomeridiano di Amici e a catturare particolarmente l’attenzione dei telespettatori è stato il duro confronto tra la maestra più "temuta" della scuola più longeva della tv italiana e l’ex allieva del talent, ormai anche affermata coreografa. Il motivo? A far scattare d’ira le due il giudizio di Alessandra Celentano su uno dei ballerini di Raimondo Todaro, Nicholas Borgogni.

Il commento di Alessandra Celentano

Ormai è risaputo che la maestra Celentano non apprezzi particolarmente Nicholas, alla fine di ogni esibizione dell’allievo, infatti, Alessandra coglie sempre la balla al balzo per sottolineare quanto secondo lei Borgogni non possa fare il ballerino nella vita. Questa volta Nicholas non ha ballato da solo, ma ha eseguito una coreografia insieme ad Elena d’Amario (come peraltro era già capitato, ricevendo parecchi apprezzamenti). Al termine dell'esibizione, però, la Celentano non era particolarmente contenta: “Non capisco cosa dovremmo dedurre da questa coreografia se non che è predisposto e fa le prese. Poi ho visto molte mani giunte, molti abbracci e molti baci” , ha detto Alessandra. L’allievo ha immediatamente espresso il proprio dissenso, oltre che fastidio, e traendo ispirazione da quanto affermato dall’insegnante Rudy Zerbi poco tempo prima (a proposito di uno scontro con Anna Pettinelli sull’esibizione di Mida), ha esclamato: “Basta, sono già pieno” .

Lo scontro tra la maestra Celentano ed Elena D’Amario

A questo punto è entrata in studio Elena D’Amario, che non solo aveva ballato con Nicholas, ma era anche la coreografa dell’esibizione in questione. “Finisci che litighi, lo sai” , ha subito detto Maria De Filippi, poco prima che la ballerina facesse ingresso in studio. “Non volevo entrare ma quello che sta dicendo non è conforme alla realtà” , ha subito tuonato Elena. “Sei l’avvocato delle cause perse e lo hai dimostrato in questi anni - ha ribattuto la maestra -. Asserisci cose che non stanno né in cielo, né in terra. Non mi interessa quello che ha da dire” .