"Non è stata carina". Botta e risposta Scanzi-Pupo, poi il chiarimento

Andrea Scanzi ed Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, sono finiti al centro di una incomprensione personale che ha infiammato un acceso dibattito sul web. A provocare la reazione seccata del cantante erano state le parole del giornalista che, intervenuto a Otto e mezzo (La7), aveva usato il suo nome per attaccare il centrodestra: " Sentivo Bersani citare Esiodo. Nel centrodestra italiano è già tanto se conoscono Povia e Pupo... ".

La reazione di Pupo

L'uscita di Scanzi non ha fatto felice Pupo, che si è sentito punto sul personale, per screditare. Il cantautore toscano non l'ha presa affatto bene: " La tua citazione non è stata carina e non rende giustizia alla tua intelligenza. Sono anche questi comportamenti che allontanano gli italiani dalla sinistra. Detto ciò, sempre forza Arezzo ".

@AndreaScanzi la tua citazione a @OttoemezzoTW @La7tv non è stata carina e non rende giustizia alla tua intelligenza. Sono anche questi comportamenti che allontanano gli italiani dalla sinistra. Detto ciò, sempre forza Arezzo. — Pupo (@pupoghinazzi) November 24, 2022

Il chiarimento e la pace

Il tweet ha spinto Scanzi a fare un chiarimento, specificando che la citazione di Pupo non era da intendere come un atto di disprezzo: " La mia era una battuta e non volevo offenderti. È un amico, lo stimo e la trovo una benissima persona. È sempre stato molto corretto e benevolo con me anche quando non ero famoso ". Ecco perché ha voluto spiegare quanto accaduto: " Potevo fermarmi a Povia. Ho aggiunto Pupo non per cattiveria, ma perché il suono era buffo ".

Il senso della battuta era quello di fare un parallelismo divertente. Il succo del ragionamento, dunque, non era per sferzare il cantautore. " Non potete chiedere alla stragrande maggioranza di questa classe dirigente di conoscere i grandi classici perché questi al massimo conoscono delle cose pop, delle cose contemporanee ", è stata la riflessione chiarita dal giornalista.