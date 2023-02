"Ma è nuda, si vede...". Gaffe hot in diretta tv a Una voce per San Marino

San Marino ha scelto i suoi rappresentanti per l'Eurovision Song Contest. Nella finale di Una voce per San Marino, il concorso canoro che decreta l'artista che rappresenterà il Paese all'evento di Liverpool, hanno trionfato i Piqued Jacks, che con la loro canzone "Like an animal" hanno sbaragliato la concorrenza. A catturare l'attenzione del pubblico in sala e dei telespettatori da casa, però, è stato un imbarazzante fuori programma avvenuto a metà serata, quando in video è comparsa una donna nuda.

A condurre la serata è stato l'ex gieffino Jonathan Kashanian - alla sua seconda esperienza a Una voce per San Marino - insieme alla cantante Senhit. A metà serata, quando la gara era ancora in pieno svolgimento, è però avvenuto l'impensabile. Il conduttore stava passando la linea Irol Etti, collegato dal San Marino Outlet Experience, ma la postazione scelta dall'inviato si è rivelata pessima. Quando le telecamere lo hanno inquadrato, la regia - invece di stringere sul mezzobusto - ha optato per una inquadratura ampia che ha ripreso una donna completamente nuda.

La gaffe a Una voce per San Marino

L'inviato ha preso la linea e ha raccontato cosa stava succedendo nella postazione esterna: " Qui c'è un clima sempre fantastico, perché gli artisti arrivano sempre emozionati dopo l'esibizione". Ma mentre Irol parlava alle sue spalle, nei camerini con i vetri satinati, si poteva vedere una donna nuda che si stava rivestendo. Tutto senza che l'inviato si accorgesse di niente. A segnalare l'episodio è stato Jonathan Kashanian, che ha interrotto il giovane mentre parlava: "No! Aspetta un attimo, scusate. Irol! Irol spostati subito da lì che si stanno cambiando. Si cambiano, sono nudi, siamo in diretta!". In sala, tra il pubblico, le risate si sono sentite chiaramente e il conduttore è sbottato: "Ma cosa ridete? Avvisatemi prima. Si è visto qualcosa di troppo? ".

La reazione sui social network

A quel punto l'inviato e il suo operatore hanno cambiato inquadratura, ma la gaffe ormai era stata fatta e l'episodio è subito finito al centro dei commenti del popolo di Twitter, che seguiva in diretta la serata. " No, ragazzi la donna nuda no, non potete capire sto morendo dal ridere", ha scritto una utente, mentre un altro condivideva il video del momento imbarazzante: "Il momento più imbarazzante di ieri sera. Vi siete persi la cosa più surreale andata in onda negli ultimi anni" . Decine di tweet condivisi con imbarazzo anche dall'inviato Irol sulla sua pagina Instagram, che oggi gode di una inattesa popolarità.