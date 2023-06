"La odiavo, poi mi sono innamorata". Suor Cristina sul suo amore segreto spagnolo

Riprendere il contatto con la realtà sembra essere il primo passo per i naufraghi per chiudere l'esperienza all'Isola dei famosi. Da alcuni giorni i concorrenti parlano del loro rientro in Italia e delle persone care, che finalmente riabbracceranno dopo un lungo periodo di lontananza. La finale del reality è vicinissima e pensare ai propri affetti sembra essere l'unico modo per resistere fino alla fine. " Più i giorni passano più le mancanze si amplificano. Mi manca tutto, anche quando siamo così mi guarda e ride senza motivo e gli occhi diventano a mandorla ", ha detto Cristina Scuccia a Pamela, parlando del suo amore spagnolo.

Nelle ultime ore l'ex monaca ha fatto importanti confessioni sulla sua storia d'amore nata in Spagna, dove si è rifugiata nell'ultimo anno subito dopo l'addio ai voti. Così, parlando con Pamela, Cristina ha rivelato come si sono conosciuti: " Io odiavo questa persona, per me non potevamo essere compatibili in nessun modo. Ci siamo conosciuti a lavoro, ma quando era a giro io mi stranivo. Passata la fase odio un giorno abbiamo iniziato a parlare e da lì non abbiamo più smesso e ci siamo trovati" .

Suor Cristina, chi è il fidanzato

Nella lunga chiacchierata con Pamela Camassa l'ex suor Cristina è stata molto attenta a non dare indicazioni di genere sull'amore che la aspetta in Spagna. Nessun "fidanzato" o "fidanzata" è uscito dalla sua bocca bensì un più generico "persona", vocabolo che, di fatto, alimenta dubbi e voci sul suo orientamento sessuale. " Ciò che mi ha preso di più è la parte introspettiva, perché fuori è esuberante ma dentro è un cucciolo, porta una maschera, un modo per sopravvivere in questo mondo. Mi ha preso di testa", ha raccontato la Scuccia, rivelando di provare sentimenti profondi per l'altra persona. "Secondo me ci sono le basi per un grande amore, ci sono i presupposti, il ‘ti amo’ è già scappato, nonostante siano pochissimi mesi. Sento questa persona tanto importante ", ha confessato. Poi ha spiegato di essersi liberata di una corazza avendo accettato questi nuovi sentimenti.

Il messaggio al suo amore

In vista della semifinale di venerdì 16 giugno, Cristina ha voluto poi mandare un messaggio diretto al suo amore. " Ciao amore, spero tu abbia smesso di piangere perché l'ultima volta non ci siamo lasciati benissimo", ha detto rivolgendosi alle telecamere, proseguendo: "Siamo quasi alla fine di questa esperienza e non vedo l'ora di rivederti. Io sono molto dura, anche a dire ti voglio bene impiego molto tempo. Se l'ho fatto è perché lo sento davvero" . Se l'ex suora dovesse arrivare in finale, c'è chi è pronto a scommettere che la fantomatica persona che la aspetta fuori dal programma possa farle una sorpresa speciale.