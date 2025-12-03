⁠"Ok, il prezzo è giusto!” Iva Zanicchi sostituita? Il nome che gira a Mediaset

A Cologno Monzese non hanno dubbi: Samira Lui è la rivelazione televisiva dell’anno. Il suo percorso accanto a Gerry Scotti nella rinnovata Ruota della Fortuna ha convinto tutti, non solo per presenza scenica e simpatia, ma anche per una naturalezza inaspettata nella conduzione. E ora, secondo insistenti indiscrezioni, sarebbe pronta per il grande salto: prendere le redini di uno dei programmi più iconici della storia Mediaset, Ok, il prezzo è giusto!.

Il ritorno di un cult

Dopo il successo della nuova Ruota, Pier Silvio Berlusconi sembra deciso a riportare in casa Mediaset un altro celebre game show che ha segnato un’epoca. Ok, il prezzo è giusto!, programma simbolo degli anni d’oro del Biscione, inizialmente sembrava destinato a tornare sulla Rai con Flavio Insinna. Tuttavia, nelle ultime settimane l’accordo con il servizio pubblico è saltato, lasciando spazio a un clamoroso ribaltone: il titolo sarebbe nuovamente nelle mani di Mediaset.

Secondo quanto riportato da DiPiùTv e da altre testate specializzate, ai vertici dell’azienda l’idea sarebbe chiara: rinnovare lo show affidandolo a un volto fresco e ormai amatissimo dal pubblico. E tutte le frecce, per ora, puntano verso Samira Lui.

Iva Zanicchi sperava nel ritorno

A gioire del revival del programma, inizialmente, era stata Iva Zanicchi, storica padrona di casa del quiz dal 1987 al 2000. L’Aquila di Ligonchio non ha nascosto il desiderio di tornare al timone: " È un programma che fa parte della mia storia. Chissà che non chiamino proprio me… ", aveva dichiarato.

Ma i rumor interni raccontano altro: per Mediaset Samira rappresenta la figura perfetta per dare una veste più moderna al format. “ Buca lo schermo, è pronta a gestire gli imprevisti e il pubblico la adora ”, sarebbe il commento più ricorrente nei corridoi dell’azienda.

La nuova stella di Mediaset

Dalla sua partecipazione a L’Eredità come professoressa, all’esperienza nel Grande Fratello Vip, fino alla consacrazione accanto a Gerry Scotti, Samira Lui è diventata uno dei volti emergenti più apprezzati dal pubblico italiano. Con il suo mix di eleganza, ironia e spontaneità, nelle ultime settimane ha moltiplicato i consensi, entrando nelle case degli spettatori quotidianamente.

Durante lo speciale La Ruota dei Campioni, è arrivato persino un indizio che oggi assume un sapore diverso: Samira si è presentata in studio con un paio di pantofole, scherzando sul fatto che “ si stesse ispirando a Iva Zanicchi ”, simbolo indiscusso di Ok, il prezzo è giusto!. Una battuta che ora sembra quasi un piccolo teaser involontario.

Le prospettive

Se la scelta venisse confermata, per Samira si tratterebbe di una vera e propria promozione: guidare un titolo storico comporta responsabilità enormi, ma anche un’occasione irripetibile per consolidarsi tra i grandi

volti della televisione italiana. In attesa dell’annuncio ufficiale, una cosa è chiara: Mediaset scommette sul futuro, e per costruirlo ha deciso di puntare su un talento giovane e in