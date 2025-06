Omicidi, pure in Paradiso

Ascolta ora 00:00 00:00

Se non siete ancora stanchi di delitti, omicidi, inchieste, processi, testimoni veri o falsi, nuove e vecchie indagini, insomma Garlasco, Garlasco e ancora Garlasco, ecco che da domenica Sky Crime propone Omicidi in paradiso, ogni domenica alle 22, una nuova docu-serie che, come nella famosa serie The White Lotus svela il lato oscuro delle vacanze di lusso, quando un omicidio trasforma un sogno tropicale in un vero incubo.

Dai Caraibi alle isole del Pacifico, racconta storie vere di chi ha trovato la morte dove cercava tranquillità e bellezza. Insomma, non c'è pace nel mondo e in tv, dove, come ogni estate, arriva un'invasione di programmi di cronaca nera. Quest'anno si è aggiunta anche l'attrazione fatale per una delle storie giudiziarie più assurde del nostro Paese (l'omicidio di Chiara, appunto) a riempire, oltre ogni decenza e limite (anche di contenuti oltre che di tempo), i palinsesti a tutte le ore del giorno e su tutte le reti. Certo nessuno riesce a resistere al tintinnio degli ascolti: lunedi il programma di Giletti è arrivato all'8 per cento.

Martedì si è aggiunto Belve Crime che con l'intervista incalzante di Fagnani a Bossetti ha raggiunto addirittura al 12 per cento. Per ultimo è cominciato ieri Ore 14 di sera: programmi che, almeno, tendono a restare nei confini del giornalismo.