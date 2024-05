"Optional di troppo". Enrico Mentana rifiuta il Tapiro col pannolone dopo la lite con la Gruber

Poteva Striscia la notizia non inserirsi nello scontro tra Lilli Gruber e Enrico Mentana? La risposta è ovvia: no. Così Valerio Staffelli è andato a Roma per consegnare un Tapiro speciale al giornalista e conduttore del Tg di La7, che nei giorni scorsi ha avuto un duro botta e risposta (a distanza) con la collega di rete Lilli Gruber, che lo aveva accusato di averle ceduto la linea in ritardo parlando di "incontinenza".

Cosa è accaduto tra Mentana e Gruber

La querelle ha avuto inizio lunedì 6 maggio subito dopo il Tg de La7. Enrico Mentana ha ceduto la linea a Lilli Gruber per il suo "Otto e mezzo" con sedici minuti di ritardo e la giornalista, seccata per l'accaduto, ha attaccato Mentana in diretta in avvio di puntata: "Buonasera e benvenuti alle 20:46, non alle otto e mezza e a Otto e mezzo, ma l'incontinenza è una brutta cosa. Scusateci di questo ritardo". Il giorno successivo, risentito per l'attacco pubblico, Enrico Mentana ha replicato a tono alla collega, chiedendo alla direzione di rete di esprimersi in merito alla vicenda.

"Lilli Gruber ha avuto parole molto sgradevoli e offensive nei confronti del sottoscritto. In 14 anni non ho mai offeso volontariamente nessuno e tanto meno i colleghi che lavorano su questa rete. Gradirei reciprocità e gradirei da parte dell'azienda che non ci fosse il mutismo che accompagna questa vicenda da 24 ore", aveva detto Mentana prima del suo Tg, minacciando conseguenze. Cairo ha invitato tutti al reciproco rispetto e la vicenda sembrava essersi conclusa con una tregua.

La consegna del tapiro di Striscia

Striscia la notizia, però, non si è lasciata sfuggire l'opportunità di fare chiarezza sull'episodio e ha provato a consegnare un tapiro speciale a Enrico Mentana. Arrivato a Roma Valerio Staffelli ha intercettato il direttore del Tg di La7 per strada e lo ha incalzato: "Ci spiega questa questione dell'incontinenza?". E Mentana ha replica: "Però è difficile fare maratone tv di venti ore se sei incontinente. Ho una prova provata". A quel punto l'inviato di Antonio Ricci lo ha punzecchiato sui guai che hanno visto coinvolta di recente la compagna, Francesca Fagnani per la questione dei gioielli sponsorizzati in tv: "Forse il tapiro scintillante la mette in difficoltà?", ha ironizzato Staffelli, mostrando un vistoso orecchino con pendente al suo orecchio.

Il giornalista di La7 ha però evitato di replicare, così Valerio ha provato a consegnare il tapiro d'oro con il pannolino a Mentana, il quale lo ha rifiutato: "No, grazie. Come detto non me lo merito. C'è un optional di troppo e di cui non ho bisogno". A quel punto Staffelli ha ricordato le ultime dichiarazioni fatte dalla compagna, Francesca, a Che tempo che fa sulle alzate notturne per andare in bagno e Mentana si è risentito: "Se vuoi facciamo una gara io, te e il Gabibbo a chi resiste di più". La mancata consegna del Tapiro si è conclusa con le dichiarazioni di Mentana sul comunicato di Cairo: "Era stringato, come sono stringato io.