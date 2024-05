"Serve rispetto reciproco". Il monito di Cairo a Mentana e Gruber

L'intervento di Urbano Cairo era tanto atteso e alla fine è arrivato. Il botta e risposta a distanza tra Enrico Mentana e Lilli Gruber non poteva passare senza una presa di posizione dell'editore di La7, che ha deciso di esprimersi su quella che non è una semplice diatriba mediatica ma una vicenda in grado di provocare un terremoto all'interno dell'emittente televisiva. Nella nota a firma dell'editore viene sottolineato che gli " ottimi risultati " raggiunti da La7 sono il frutto di un lavoro di squadra ritenuto " prezioso ", motivo per cui è stato sottolineato quanto sia " fondamentale " agire con un principio di base: " Non venga mai a mancare il rispetto reciproco ".

Inoltre è stato messo in rilievo che, allo stesso modo, non ci si può comportare in maniera irrispettosa " verso un'Azienda che ha nei suoi valori fondanti la libertà di espressione e l'autonomia responsabile dei suoi conduttori e giornalisti ". Da qui l'invito rivolto a tutti coloro che lavorano nella galassia La7: " Va preservata e tutelata sempre da parte di tutti noi, che ci lavoriamo quotidianamente con passione e orgoglio ".

La nota è stata accolta in maniera positiva da Enrico Mentana, che sul proprio profilo Facebook ha rilanciato le righe del comunicato e si è limitato a scrivere una semplice parola per approvare il senso dell'intervento dell'editore: " Sottoscrivo ". Sintetica anche la replica di Lilli Gruber: " Condivido da sedici anni la linea e le regole della mia azienda ". Il direttore del TgLa7 ieri aveva lanciato un avvertimento chiaro, minacciando di trarre le conseguenze del caso se fosse continuato il silenzio dell'azienda e se entro questa sera non ci fosse stata una reazione alla luce della frecciatina nella puntata di Otto e mezzo.

A questo punto alcune domande sorgono spontanee. La prima: come va letto l'intervento di Cairo? È da intendere come un monito a entrambi i giornalisti o rappresenta un modo di rassicurare Mentana? I due conduttori sceglieranno di seppellire l'ascia di guerra o questa sera si tornerà sul tema dando seguito al caso con tutti gli sviluppi imprevedibili?

Sullo sfondo resterà comunque scolpita la linea dura intrapresa da Mentana, che a conclusione dell'ultimo TgLa7 non ha usato mezzi termini e ha deciso di andare dritto al punto. Per ribadire di non essere disposto ad andare avanti senza una presa di posizione dell'azienda di fronte a quell'ormai famosa uscita " l'incontinenza è una brutta cosa " pronunciata da Gruber.

Chissà se la nota basterà per far rientrare gli allarmi o se l'lanciato resterà sul tavolo.