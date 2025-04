Ottant'anni di 25 aprile in tv

Ascolta ora 00:00 00:00

Nei prossimi giorni quasi tutti i programmi televisivi saranno dedicati al ricordo e alla sepoltura di Papa Francesco, ma venerdì c'è una ricorrenza che non può essere dimenticata, comunque la si pensi: l'ottantesimo anniversario della liberazione dall'occupazione nazifascista. Il palinsesto dedicato al 25 Aprile da Rai, ma anche Mediaset e gli altri canali, tra approfondimenti, documentari, film e fiction è vastissimo. Qui ricordiamo che, per cominciare nella mattina di venerdì, su Raiuno alle 9 sarà trasmessa la cerimonia di deposizione della corona d'alloro all'Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica. Nel pomeriggio, dalle 15.40, è previsto, invece, il collegamento del Tg1 dal Teatro Nazionale di Genova, dove Mattarella aprirà l'evento «D'oro. Il sesto senso partigiano», un progetto di Davide Livermore. Tra i tanti film, Rai Movie ha in programma due capolavori di Roberto Rossellini, in versione restaurata: Roma città aperta con Anna Magnani (foto) alle 14 e Paisà con Carmela Sazio alle 15.45. Tutto il palinsesto di Rai Storia è dedicato all'argomento.

Il portale di Rai Cultura propone, inoltre, un esclusivo Web Doc con video dall'archivio delle Teche Rai, con infografiche e numeri. Rete4, a meno di variazioni, trasmetterà in seconda serata Il corpo del Duce, documentario di Fabrizio Laurenzi, invece Cine34 La vita è bella di Benigni e Piccoli maestri di Luchetti.