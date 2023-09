"Pane per i denti della Fagnani". Fabrizio Corona torna in tv

Con l'arrivo di settembre si torna a parlare di programmazione televisiva. Il conto alla rovescia all'inizio della nuova stagione è ufficialmente cominciato e nelle prossime settimane, alla spicciolata, torneranno in onda un po' tutte le trasmissioni. Dal 26 settembre (salvo slittamenti dell'ultima ora) tornerà in prima serata anche Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai2 e tra ospiti dovrebbe esserci anche Fabrizio Corona.

Secondo quanto rivelato dal sito du Davide Maggio, l'ex re dei paparazzi avrebbe accettato l'invito della giornalista per un'intervista "feroce" su passato, presente e futuro: " Siamo in grado di annunciarvi in anteprima che l'uomo sarà ospite della prima puntata di Belve ". Eppure, tornado indietro di pochi mesi, Fabrizio Corona aveva definito il programma della Fagnani "cabaret" e le sue interviste "non giornalismo".

Fabrizio Corona a Belve

Lo scorso marzo, quando erano uscite le anticipazioni sull'intervista al chirurgo estetico Giacomo Urtis - che lo vedevano coinvolto in prima persona per il presunto coinvolgimento sentimentale tra loro - l'ex compagno di Belen aveva tuonato su Instagram: " Quella televisione fatta male piena di cliché in voga nei social e basata sul virgolettato. Quella televisione che sconfina sempre nell’uso e nell’abuso della metafora del sesso come unico contenuto valido per alzare lo share. Tutto questo è cabaret caricaturale, non certo giornalismo. È divertente eh, ma è più trash dei teatrini di Sanremo…". Sei mesi dopo, però, eccolo accettare l'invito di Francesca Fagnani per sedere su uno degli sgabelli più scomodi della tv.

Gli altri ospiti di Belve

In attesa di sapere se Fabrizio Corona risponderà alle domande pungenti della conduttrice sulle sue ex (Nina Moric, Belen, Asia Argento...) e sui suoi burrascosi trascorsi giudiziari, si apprende che anche Emanuele Filiberto di Savoia sarà ospite della Fagnani per un'intervista. Sarà l'occasione, forse, per parlare della fine del matrimonio con Clotilde Courau vent'anni dopo le nozze? Ma l'elenco degli "ospiti" è lungo. Nella prima puntata di Belve, infatti, ci sarà anche Stefano De Martino che, per la prima volta e non sui social network, dovrebbe parlare del divorzio con Belen, dato ormai per certo viste le ultime dichiarazioni della Rodriguez su Instagram e la pubblicazione delle foto con Elio Lorenzoni. Anche quest'ultima sembra essere stata "corteggiata" da Francesca Fagnani per raccontare la sua verità sulla crisi e l'addio a Stefano, ma per quanto riguarda la showgirl argentina le voci rimangono solo voci.