Patrizia De Blanck, ecco quali sono stati gli amori della sua vita: da Sordi a Califano

La Contessa Patrizia De Blanck ha vissuto delle vere e proprie favole nella sua vita, senza mai nascondersi. Senza mai avere paura di amare. Due mariti, flirt da copertina e un unico, grande amore, Giuseppe Drommi, il suo secondo marito.

Per ricordare i suoi legami più celebri, però, bisogna partire dal primo coniuge, il baronetto inglese Anthony Leigh Milne. La Contessa, che all'epoca aveva solo vent'anni, lo sposò nel 1960, ma fu un vero e proprio matrimonio lampo che durò pochissimo, circa sei mesi. Tutto si risolse con un annullamento quando lei lo sorprese in intimità con un uomo, il suo migliore amico.

Venne poi corteggiata da Farouk Chourbagi, ricco imprenditore e playboy egiziano. Un'altra relazione che infiammò le pagine dei gossip fu quella con Yves Montand, noto cantante e attore francese, descritta come uno dei suoi tanti amori appassionati vissuti nel corso della sua vita mondana.

Un flirt molto breve, ma assolutamente intenso, fu invece quello con Alberto Sordi. Patrizia De Blanck ha sempre ricordato come l'attore l’avesse corteggiata con eleganza e un pizzico di ironia. Si parlò poi di Walter Chiari, Warren Beatty e di Alexander Onassis. Tra gli amori più importanti anche quello per Mohamed Al Fayed, padre di Dodi Al Fayed, morto insieme a Lady Diana.

Un amore e compagno che resterà sempre nella vita della Contessa è Franco Califano. Fra i due ci fu un grandissimo coinvolgimento. Vissero una storia d'amore molto romantica, intrisa di una fortissima attrazione. Quando la relazione finì, i due rimasero molto amici, legati da una grandissima stima.

L'amore della sua vita, però, è stato Giuseppe Drommi. La sua relazione più lunga, dalla quale è la nata l'adorata figlia Giada De Blanck.

Ingegnere, console di Panama e uomo molto riservato, Drommi è rimasto vicino alla Contessa fino alla fine della sua vita. Sposato con Anna Fallarino, divenne il marito della De Blanck nel 1971. Il loro matrimonio durò quasi trent'anni. L'uomo morì prematuramente nel 1999 a causa di un tumore, lasciando un vuoto nel cuore della Contessa.