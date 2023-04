"Sono abituata a stare sul c...". La Pellegrini provoca i fan dopo la puntata di Pechino Express

L'ultima puntata di Pechino Express ha visto uscire dal gioco Martina Colombari e Achille Costacurta. La coppia "Mamma e figlio" è stata eliminata dai Novelli Sposi, Federica Pellegrini e Matteo Giunta, ma il pubblico e il popolo dei social non hanno apprezzato la scelta fatta dall'ex campionessa, che di fatto ha graziato le Attiviste, ancora una volta ultime. Pellegrini e Giunta hanno preferito sbarazzarsi di una coppia forte, mantenendo in gioco il duo composto da Giorgia Soleri e Federica Fabrizio, una delle coppie più criticate di questa stagione. E la polemica è divampata sul web.

La polemica sui social

Le critiche sono piovute un po' da ogni parte e i commenti negativi si sono sprecati sotto ai post della pagina ufficiale del programma di Sky. " Imbarazzante il "mi dispiace" della Pellegrini dopo averli eliminati quando invece gongolava", ha scritto un utente commentando l'eliminazione della Colombari e di suo figlio, mentre un'altra telespettatrice aggiungeva: "Mi dispiace un sacco di Federica Pellegrini falsa come una moneta da tre euro. Ogni loro eliminazione con la scusa dei più forti fa capire che vogliono vincere facile senza sforzo" . La polemica ai danni della Divina e suo marito Matteo si è concentrata proprio su questo aspetto, la volontà della coppia di eliminare i più forti dal gioco per arrivare alla vittoria finale.

Federica e Matteo hanno vinto l'ultima tappa di Pechino Express e al momento della scelta, su quale coppia rivale eliminare, non hanno avuto esitazioni: via Martina Colombari e Achille Costacurta. Sebbene la coppia "Mamma e figlio" non fosse tra le più amate, il pubblico non ha gradito la strategia adottata dai Novelli Sposi: "C'è grande spirito sportivo nel voler competere con i più deboli", "La Pellegrini antipatica come un gatto attaccato ai coglioni. Se c'è tanto spirito sportivo e di competizione, dovrebbe gareggiare coi più forti. Invece piace vincere facile", "Piace vincere facile ai novelli sposi, scelta di stasera molto parac… ".

La provocazione della Pellegrini