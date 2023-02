“Perbenisti del c…”. Così i social asfaltano Monica Cirinnà sul bacio a Fedez

Rosa Chemical ha baciato Fedez sul palco del teatro Ariston e per la sinistra è come se fosse successo chissà quale evento trascendentale. Ma come, loro non solo quelli della "normalizzazione"? Esaltare nel 2023 qualcosa come questo, quando ormai dovrebbe essere considerato normale, o utilizzarlo come arma politica e pietra dello scandalo, la dice lunga sull'ipocrisia di una certa corrente di pensiero, soprattutto di quelli come Monica Cirinnà che si è precipitata a commentare su Twitter quanto accaduto.

" Il bacio di Rosa Chemical a Fedez sul palco di Sanremo2023 farà scatenare oscurantisti, bigotti e moralisti. Mentre in tanti siamo felici per questo inno alla bellezza e alla richiesta di dignità di ogni diversità ", scrive Monica Cirinnà. Ora, però, occorre fare una doverosa contestualizzazione del tutto. Prima del bacio, Rosa Chemical è sceso in platea per simulare un atto sessuale con Fedez. Era stato previsto, quindi c'era il consenso di Fedez? Perché se così non fosse trattasi di molestia.

il bacio di Rosa Chemical a Fedez sul palco di #Sanremo2023 farà scatenare oscurantisti, bigotti e moralisti.

Mentre in tanti siamo felici per questo inno alla bellezza e alla richiesta di dignità di ogni diversità — Monica Cirinnà (@MonicaCirinna) February 11, 2023

Perché in nome della parità sessuale, così come viene giustamente considerata molestia una mano sul sedere di una donna, allo stesso modo quanto fatto da Rosa Chemical si inserisce in questo contesto. E non si accettano contestazioni in tal senso, adducendo come giustificazione il fatto che Fedez ci sia stato. Davanti alle telecamere, preso alla sprovvista, non ha avuto altre reazioni. E stupisce che mentre Gianni Morandi si sia preso del "viscido" dalle femministe social per aver toccato la schiena di Paola Egonu mentre ballavano un lento, quando lei stizzita gli ha chiesto di togliere la mano, per Fedez e Rosa Chemical non c'è la stessa polemica.

E lo stesso vale per quel bacio che Monica Cirinnà esalta a "inno alla bellezza". Fedez era consenziente? A guidicare dalle immagini non sembrerebbe. E non ci può essere goliardia che tenga, perché imporsi così non è più dignitoso per chi lo subisce. Fedez è un uomo sposato, padre di due figli con una moglie sul palco, e quanto meno, se vogliamo dirla tutta, c'è stata una mancanza di rispetto. Essere felici per tutto questo, appare perlomeno incoerente.