Perla Vatiero: "Momento molto brutto". Lutto in famiglia per la vincitrice del Grande fratello

Era da qualche giorno che Perla Vatiero, la vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, non aveva postato nulla sui suoi social. Un fatto che aveva impensierito i fans abituati a post quotidiani sulla sua vita o anche a semplici messaggi. Ora a spiegarne il motivo è stata proprio lei e purtroppo non si tratta di una buona notizia.

Il lutto in famiglia

Nei giorni scorsi la vincitrice del GF si trovava a Milano, quando ha postato un messaggio per i fan: " Vi scrivo per farvi sapere che sto attraversando un momento molto brutto che speravo non arrivasse mai... Sto raggiungendo la mia famiglia, ora conoscete il motivo della mia assenza. Ricordiamoci di goderci ogni attimo che ci è concesso perché, purtroppo, la vita è un soffio. Fai buon viaggio zia... ti amo tanto ".

Una notizia molto probabilmente improvvisa e sicuramente dolorosa per lei che ha un legame molto stretto con la sua famiglia. Questa vicinanza l'aveva espressa anche all'interno della casa del Grande Fratello Vip e ancora prima quando aveva partecipato a Temptation Island, ripetendola poi a Silvia Toffanin durante un'intervista a Verissimo: " I miei familiari mi sono sempre stati vicini in tutti i momenti della mia vita: in quelli felici e, soprattutto, in quelli più difficili ".

Non proprio un periodo semplice

Nonostante la vittoria e l'amore ritrovato, Perla in questi giorni è stata anche al centro di una polemica, ovviamente nulla in confronto ad un lutto importante, ma comunque qualcosa che potrebbe portare ad un approfondimento. La vicenda è stata anche ripesa da Dagospia ed è stata portata alla luce dal giornalista Gabriele Parpiglia durante il programma web Casa SDL, con ospite il presidente del Codacons Gianluca Di Ascenzo.

Alcuni post pubblicitari

Parpiglia, molto attento a tutto ciò che viene postato sul web ha esordito: “ Non tutti hanno imparato la lezione dopo il caso di Chiara Ferragni. Vi do un consiglio: di andare a dare un’occhiata alle stories di tale Perla Vatiero, che ha vinto il Grande Fratello, ha palesemente nascosto l’ADV in tutte le sue stories ”. Aggiungendo poi: “ Chiaramente tra noi giornalisti ce le siamo mandate, per dire ‘che succede?’. Secondo me non è giusto che una persona di rilievo come la Ferragni debba rispondere e questi facciano finta di niente. Perla pubblicizzava tra l’altro i ‘fuffa guru’, quelli che fanno la scommesse, quindi non proprio il massimo. Onestamente un occhio io lo darei ”.

Il presidente del Codacons ha risposto: " Me lo sono segnato e colgo l'occasione per dirvi che noi abbiamo un osservatorio sulla pubblicità che praticamente quotidianamente va ad analizzare i claim pubblicitari e scrive alle imprese per chiedere spiegazioni. Faccio un esempio che poi abbiamo risolto: si diceva che certi prodotti venivano coltivati in Italia e in realtà scopriamo che non vengono dall’Italia. Questo è un tema più in generale. È un’attività quotidiana, è chiaro che quando si colpisce un brand famoso se ne parla ".

Al web non è piaciuto

La cosa ha fatto arrabbiare molti seguaci che hanno lasciato commenti non proprio di apprezzamento, soprattutto dopo le vicende Ferragni che hanno acceso una luce su questo tipo di pratiche pubblicitarie.