Pier Silvio Berlusconi: “Investiamo nel futuro di ProSieben”. Accordo strategico tra Mfe e il governo della Baviera

Un importante passo nel percorso di internazionalizzazione del gruppo Mfe-MediaForEurope arriva con la firma di un Memorandum of Understanding tra l’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi e il governo della Baviera. L’intesa segna una svolta nella gestione e nel rilancio di ProSiebenSat.1, uno dei principali gruppi televisivi tedeschi, nel quale Mfe detiene una quota di controllo strategica.

“ Ringrazio il governo della Baviera e il Presidente Markus Söder per il sostegno e lo spirito di collaborazione che hanno reso possibile questa intesa – ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi – Per Mfe si tratta di un passo importante e concreto, che conferma la nostra volontà di lavorare in Baviera e di investire nel futuro di ProSiebenSat.1. ”

Un investimento nel cuore dell’Europa mediatica

Con questa operazione, Mfe rafforza la sua presenza in Germania, sottolineando l’impegno per uno sviluppo sostenibile e radicato nel contesto locale. “ Monaco e Unterföhring saranno il cuore della nostra attività nel mondo tedesco – ha aggiunto Berlusconi – Qui vogliamo investire in tecnologia, innovazione, produzione di contenuti e sviluppo di competenze, per rilanciare e far crescere ProSiebenSat.1 in Germania e in tutta Europa. ”

L’intenzione del gruppo, come ribadito dall’AD, è costruire un gruppo europeo dei media solido e competitivo, capace di affrontare il mercato globale senza rinunciare al pluralismo, alla libertà d'informazione e alla tutela dell’occupazione.

Söder: “ProSiebenSat.1 resterà a Monaco”

Soddisfazione anche da parte del Presidente della Baviera Markus Söder, che ha sottolineato l’importanza dell’accordo per l’ecosistema mediatico locale. “ Oggi è una giornata importante per la Baviera come sede dei media. Ora è chiaro: ProSiebenSat.1 resterà a Monaco anche con i nuovi proprietari Mfe ”, ha affermato il presidente, ricordando il peso economico e culturale dell’intero comparto nella regione.

Secondo Söder, la permanenza della sede a Monaco garantisce continuità occupazionale e vivacità editoriale, due fattori prioritari per il governo bavarese. In un’epoca in cui le fake news minano la fiducia nelle fonti d’informazione, il valore del giornalismo e dei contenuti locali risulta ancora più strategico.

Un hub per l’intelligenza artificiale e l’innovazione

Uno dei pilastri dell’intesa sarà la creazione in Baviera di un nuovo hub tecnologico, focalizzato su intelligenza artificiale e innovazione nel settore media. Questa iniziativa mira a rafforzare il ruolo della regione come motore europeo del settore audiovisivo e digitale.

“ La Baviera è già una delle principali sedi europee dei media, con circa 100 emittenti radiofoniche e televisive locali, migliaia di dipendenti e un fatturato complessivo di circa 6 miliardi di euro ”, ha ricordato Söder, sottolineando come questa alleanza si inserisca perfettamente in una strategia a lungo termine.

Mfe: una visione europea dei media

Consolidando la sua posizione in Germania, Mfe punta a diventare un vero e proprio polo mediatico paneuropeo, capace di unire esperienze e know-how tra Italia, Germania e altri mercati strategici. Un modello che promuove l’identità nazionale nei contenuti, ma anche una visione condivisa a livello europeo, in risposta alle sfide poste dalle grandi piattaforme digitali globali.

Mfe, come ha evidenziato Berlusconi, ha sempre operato nel rispetto di

Alla luce di questa nuova sfida, ci impegniamo a farlo con ancora maggiore senso di responsabilità

principi di etica imprenditoriale e con una forte attenzione alla responsabilità sociale. “”, ha concluso il manager.